Haberler

Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Kadınlar VNL 2. etabında Almanya'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında Almanya'yı 3-2 yendi.
  • Türkiye, 2-0 geriye düştüğü maçı üçüncü setten itibaren toparlanarak kazandı.
  • Bu galibiyetle Türkiye ligde 5. galibiyetini alırken Almanya 5. mağlubiyetini yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 yendi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Müsabakaya iyi başlayan Almanya, ay-yıldızlı takımın özellikle servislerdeki hatası sonucu 12-8 öne geçti. Almanya, kontrolü elinde bulunduğu seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vargas'ın etkili servisleriyle 6-3 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine mola aldırdı. Milli takım, bloktaki sayıları ve orta alanda yaptığı hücumlarla farkı 6'ya çıkardı: 14-8. Weske, Alsmeier ve Cekulaev'in etkili mücadelesiyle toparlanan Almanya, skoru 19-19 olarak eşitledi. Çekişmeli şekilde devam eden seti 26-24 kazanan Almanya 2-0 öne geçmeyi başardı.

Müsabakada üçüncü setin ilk bölümü de karşılıklı sayılara sahne olurken son bölümde İlkin Aydın'ın sayılarıyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 alarak skoru 2-1'e getirdi. Maçta dördüncü sette de takımlar karşılıklı sayılar üretirken Almanya, Cekulaev ile 15-14 öne geçti. Daha sonra rakibinin yaptığı hataları Vargas ve İlkin Aydın'ın performansıyla iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, seti 25-22 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

5. GALİBİYETİMİZİ ELDE ETTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha iyi bir mücadele sergilediği son seti 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, ligde 5. galibiyetini elde etti. Almanya ise 5. kez mağlup oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı

CHP’de pankart krizi! Mansur Yavaş astı, CHP’li belediye kaldırdı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu

Bakan Tekin, Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

futbola verdiğimiz emeği tamamıyla kaldırıp voleybola ve basketbola yüklenmez lazım Avrupa’da yenmedik takım bırakmıyoruz tebrikler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Demir:

tebrik ediyorum filenin sultanlarını

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBanu Çelik:

kadının gucu iste. dünya kupasında Türk futbolunu da gördük.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı

Dehşet evi! Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Hollanda, İsveç'i ezip geçti

İzlemeyenler 'Biz ne kaçırdık' diyor! Rakiplerini resmen ezip geçtiler
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
'Pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması