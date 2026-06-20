Hollanda, İsveç'i ezip geçti

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 5-1 kazandı.

HOLLANDA ŞOV YAPTI

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikada Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikada Cody Gakpo ve 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. İsveç'in tek golü 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

GAKPO TARİHE GEÇTİ

Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne de imza attı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Hollanda puanını 4'e yükseltti. İsveç ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında 3 puan için mücadele verecek.