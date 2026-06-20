Haberler

Hollanda, İsveç'i ezip geçti

Hollanda, İsveç'i ezip geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 5-1 kazandı.

HOLLANDA ŞOV YAPTI

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikada Brian Brobbey, 47 ve 54. dakikada Cody Gakpo ve 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. İsveç'in tek golü 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

GAKPO TARİHE GEÇTİ

Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne de imza attı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Hollanda puanını 4'e yükseltti. İsveç ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında 3 puan için mücadele verecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı

Dehşet evi! Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Sultanlarımızdan tarihi geri dönüş
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
'Pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması