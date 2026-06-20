Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı

Isparta'da korkunç bir kaza meydana geldi.

TUR MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyüne gezi amacıyla gelen, tur programının ardından da dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

4 ÖLÜ, 5’İ AĞIR 16 YARALI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı