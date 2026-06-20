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Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti Haber Videosunu İzle
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
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A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya veda etti.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi.
  • Milliler, oynadığı iki maçta gol atamayıp puan alamayarak turnuvaya veda etti.
  • Paraguay, 45+3. dakikada Miguel Almirón'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazandı.

PARAGUAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti.

ARDA'NIN ŞUTU İSABETLİ OLMADI

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

TOP İKİ KEZ DİREĞE ÇARPTI!

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

PARAGUAY 10 KİŞİ

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

MERİH'İN SERT ŞUTUNU KALECİ ÇIKARDI

Mücadelenin 47. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'in sert şutunu kaleci iki hamlede güçlükle çıkardı.

HAKAN'IN ŞUTU SAVUNMADAN DÖNDÜ

75. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına seken top Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutu savunmadan döndü.

DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİK

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Paraguay kazandı. Bu sonuçla birlikte oynadığı iki maç sonunda gol atamayan ve puan alamayan A Milli Takımımız, son maç öncesi Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay ise 3 puana ulaştı. Grubun son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay, Avustralya ile kozlarını paylaşacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıVATOZZ:

3 er tane daha villa verileydi belki berabere kalabilirdik

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

bu ülke bitik artık her alanda faciayız

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Haber YorumlarıMusti Yunus:

iki macıda arda ve hakan bişey yapmadan tamamladı

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Haber Yorumlarıosman aspirin:

Futboldan anlamam hatta sevmemde, ama bu nasıl bir takım.

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

inşallah montellayada veda ederiz.

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hasan katiliyorum, yabanci direktorler perisan ediyor..bizim Turk direktorlere ne olmus, verin bir Turk direktoru gorun neler oluyor..

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bizimkilerde bahisci alkurt haberin yok

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ya hacı osman önce konuşmayı öğreneceksin hacı osman

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Haber Yorumlarıkerem can:

Milli takım aynı bu isme benzedi

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

herşeydemi kaybeder ülke yaaaa

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