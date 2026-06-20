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Gornik Zabrze'den çok çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi: Her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayalı

Gornik Zabrze'den çok çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi: Her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayalı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Fenerbahçe'nin sistem olarak güçlü olmadığına değinen Gasparik, ''Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor'' şeklinde konuştu.

Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacakları Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

''YILDIZLARA VE BİREYSEL KALİTEYE DAYANIYOR''

Fenerbahçe'nin kadrosu hakkında yorum yapan Gasparil, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." dedi. 

"GRUP AŞAMASINI HAYAL EDİYORUZ"

Sözlerine devam eden Slovak teknik adam, "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." şeklinde konuştu. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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