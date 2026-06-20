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CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı

CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı Haber Videosunu İzle
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç arasında bir süredir devam ettiği iddia edilen mobbing gerilimi, Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından ilçeye asılan pankartların Haymana Belediyesi zabıta ekiplerince gece yarısı kaldırılmasıyla yeniden gündeme geldi.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana'da hizmetlerini tanıtan pankartlar astı.
  • Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pankartları izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırdı.
  • Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, sosyal medyada kendi belediyesinin projelerini paylaştı.

CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a bir süredir Mansur Yavaş ve ekibi tarafından yapılan mobbing iddiaları Ankara ve Haymana kulislerinde konuşulmaya devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen bazı hizmetlerin vurgulandığı pankartlar Aile Yaşam Merkezi önüne asıldı.

ABB ASTI, HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞIM YAPTI 

Pankartlarda, Haymana'ya kazandırılan çeşitli hizmetlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğine yönelik ifadelere yer verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un sosyal medya hesabından Haymana Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet ve projelere ilişkin paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği mesaja karşılık olarak yorumlandı.

HAYMANA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNCE KALDIRILDI 

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan pankartlar Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, pankartların gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında işlem yapıldı. 

Yaşanan gelişmeler, Haymana ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki siyasi gerilime ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, konu ilçe ve Ankara siyasetinin gündemindeki yerini koruyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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