Haberler

Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyadan yapılan eleştirilere tepki göstererek 'Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EŞİNDEN PAYLAŞIM

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşine ve takım arkadaşlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 

''KAYBEDİNCE SUÇLU ARAMAK KOLAYDIR''

Sinem Çalhanoğlu, eşinin ve takım arkadaşlarına yapılan eleştirilerin haksız bulduğunu belirterek, ''Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.'' sözlerini sarf etti. 

İşte Sinem Çalhanoğlu'nun o paylaşımı:

''Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız.

Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.''

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Netanyahu'dan İsrail ordusuna çifte emir: Vurma ama çıkma

Netanyahu'dan İsrail ordusuna çifte emir! Vurma ama çıkma
'Pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti

Stüdyoya gelen kayıp kadının sözleri kocasını şoke etti
Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok

Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı
Herkes tatildeyken o durmuyor! Vedat Muriqi, çalışmalara başladı

Arkadaşları plajda keyif çatarken, o imza atar atmaz bakın ne yaptı
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı