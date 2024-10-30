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Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

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Batman'da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki villada oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

Batman'da bir villada bir kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Çiftin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

YAKINLARI, AİLENİN CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Nesim Adım'ın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

AİLEDEN GERİYE YAPTIKLARI SON PAYLAŞIM KALDI

Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Paylaşımda Nesim Adım'ın yanı sıra öldürdüğü eşi ve oğlunun görüntülerinin yer aldığı görüldü.Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Batman Yerel Yaşam

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Yorumlar (7)

Cafer KILIÇ:

ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN

58
1
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El Tuco:

VİLLADA !!

20
2
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Güven önemlş:

sanal kumarda yüklü kaybetmiş olabilir, gençler uzak durun nolur

13
1
yanıtYanıtla
Ihsan Gök:

İntihar Süsü kokuyor

7
3
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Uzman:

Hep ekonomik sorunlar bu cinayetlere sebeb nebati g3tne kına yak.

2
2
yanıtYanıtla
Zafer Ayyıldız:

kriptoda kaybetmiş olabilir herşeyi

2
0
yanıtYanıtla
huseyin Aktas:

demekki helal auy ile buyumemis bir aile demekki villanin harci helal para ile yogrulmamis!!

2
0
yanıtYanıtla
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