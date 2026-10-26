Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle dikkat çeken Sinan Oğan, seçim gündeminin hareketlenmesiyle yeniden siyaset sahnesinde boy göstermeye başladı. Oğan, Türkiye İttifakı Partisi'nin Erzurum İl Başkanlığı açılışına katıldı.

PARTİ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye İttifakı Partisi'nin Erzurum programına katılan Sinan Oğan'a, Genel Başkan Ferhat Yılmaz da eşlik etti.

Program, saat 10.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu, Başkanlık Divanı ve il başkanları toplantısıyla başladı.

Toplantıda partinin teşkilatlanma çalışmaları, siyasi hedefleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

ERZURUM İL BAŞKANLIĞININ AÇILIŞI YAPILDI

Saat 12.00'de Türkiye İttifakı Partisi Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi. Törene Sinan Oğan ve Genel Başkan Ferhat Yılmaz'ın yanı sıra parti yöneticileri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından düzenlenen halk buluşmasında Oğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

BAR GÖSTERİSİ VE KONSER DÜZENLENDİ

Türkiye İttifakı Partisi'nin Erzurum programı, siyasi etkinliklerin ardından kültürel faaliyetlerle devam etti. Saat 14.00'te yöresel bar ekibi gösteri gerçekleştirdi. Program, sanatçı Ayaz Toprak'ın konseriyle sona erdi.

Partinin program öncesinde yaptığı açıklamada, "Erzurum’da gerçekleştireceğimiz programımızın partimiz, teşkilatımız ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Oğan, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede tamamladı. Akademik çalışmalarının yanı sıra Türk dünyası ve uluslararası ilişkiler alanındaki araştırmalarıyla tanındı. Türk Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TÜRKSAM) kurucu başkanlığını üstlendi.

2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Iğdır milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edilen Oğan, daha sonra partiye geri döndü ancak 2017'de yeniden ihraç edildi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Oğan, ilk turda yüzde 5,17 oy aldı. Seçimin ikinci turunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Bu açıklamasıyla Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com