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Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz

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Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
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Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe taraftarları, RAMS Park'a ulaştı. Stada giden 2 bin 500 taraftarın tek turnikeden stada sokulduğu ve uzun kuyruklar oluşması nedeniyle gergin anların yaşandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisini takip etmek için Kadıköy'den hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, RAMS Park'a ulaştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI RAMS PARK'TA

Chobani Stadı önünde buluşan ve kendilerini bekleyen 33 otobüse binen yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı. Emniyet güçlerinin belirlediği koridorda duran otobüslerden inen taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stat kapısına hareket etti.

STADA GİRİŞ ESNASINDA KRİZ

Stada giden 2 bin 500 taraftarın tek turnikeden stada sokulduğu ve uzun kuyruklar oluşması nedeniyle gergin anların yaşandığı belirtildi. Fenerbahçe taraftarı, arama ve bilet kontrolü işlemlerinin ardından tribündeki yerini aldı.

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