Meghan Markle, çocuk istismarıyla suçlanan babasını çocuklarını korumak için hayatından çıkardığını söyledi

Sussers Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle Sr., uluslararası çapta büyük bir skandalın merkezinde yer alıyor. Filipinler polisi ve FBI, 82 yaşındaki Thomas Markle hakkında çocuk istismarı materyalleri (CSAM) bulundurduğu iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gelişmelerin ardından derin bir üzüntü duyduğunu belirten Meghan Markle, babasıyla yıllar önce bağını koparmasının arkasındaki "gerçek ve karanlık nedeni" ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

FİLİPİNLER VE FBI DEVREDE: BİLGİSAYARLAR İNCELEMEDE

Korkunç iddialar, Thomas Markle’ın oğlu Thomas Jr.’ın, babasının Filipinler’deki eski evini temizlerken bulduğunu öne sürdüğü materyallerle başladı. Yetkililere teslim edilen dört kutu dolusu fiziksel fotoğraf, video ve dijital cihazın ardından Filipinler Ulusal Polisi (PNP) ile insan kaçakçılığıyla mücadele birimleri harekete geçti. Cihazlar üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Filipinler İçişleri Bakanlığı, dijital adli tıp sonuçlarının beklendiğini ancak ilk bulguların son derece ağır suçlara işaret ettiğini duyurdu. Florida'da bir rehabilitasyon merkezinde bulunan Thomas Markle Sr. ise iddiaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetti.

MEGHAN MARKLE: "2018'DEKİ MEKTUP YÜZÜNDEN BAĞIMI KOPARDIM"

Olayın dünya basınında patlak vermesinin ardından Meghan Markle, BBC ve People gibi küresel medya kuruluşları aracılığıyla resmi bir açıklama yayınladı. Düşes, bugüne kadar kamuoyunda "basit bir aile kırgınlığı" veya "magazin fotoğrafı krizi" olarak yansıtılan küslüğün arkasındaki asıl gerçeği itiraf etti. Markle, 2018 yılında (Prens Harry ile evlendiği dönemde) Londra Metropolitan Polisi (Scotland Yard) tarafından kendisine ulaştırılan gizli bir uyarı mektubuyla babası hakkındaki bu korkunç iddialardan haberdar olduğunu açıkladı.

Söz konusu mektubun, Thomas Markle’ın 2024 yılında hayatını kaybeden ilk eşi Roslyn Loveless tarafından yazıldığı ve babasının reşit olmayan çocuklara erişim sağlamak amacıyla Güneydoğu Asya'ya seyahat ettiğine dair ciddi uyarılar içerdiği öğrenildi. Meghan Markle, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’i korumak adına babasıyla olan tüm iletişimini o dönem tamamen kestiğini ve onun hiçbir zaman çocuklarını görmesine izin vermediğini vurguladı.

INGİLTERE'DE "SCOTLAND YARD" SKANDALI

Olayın bir diğer boyutu ise İngiliz emniyet teşkilatını karıştırdı. Londra polisinin, 2018 yılında aldığı bu kritik ihbar mektubunu Meghan ve Harry’nin koruma ekibiyle paylaşmasına rağmen, FBI veya Filipinler makamları gibi uluslararası güvenlik güçlerine iletmediği ortaya çıktı. Eski İngiliz emniyet müdürleri, polisin bu ihmali yüzünden şüphelinin denizaşırı ülkelerde yıllarca korunduğunu belirterek teşkilata sert eleştirilerde bulundu.

SAĞLIK DURUMU VE SON SÖZLER

Geçtiğimiz yıllarda felç geçiren ve 2025 yılı sonunda bir bacağı ampute edilen Thomas Markle Sr., Filipinler’den ABD’ye geri dönmüştü. Şu an Florida’da bir tedavi merkezinde fizik tedavi gören Markle hakkındaki dijital incelemelerin ve uluslararası soruşturmanın seyrine göre hukuki sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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