Haberler

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'da, pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından kabus geçmedi Celalabad kentinin doğusu 6.2 büyüklüğünde yeni depremle sarsıldı. Öte yandan ülkede can kaybı 2 bin 205'e yükseldi.

6 büyüklüğündeki depremde ağır yıkım yaşayan Afganistan'da son olarak 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFGANİSTAN BİR KEZ DAHA SALLANDI

Afganistan'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan'ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremim 6.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

CAN KAYBI 2 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan ToloNews'ün Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin ölü ve yaralı sayısı aktarıldı. Buna göre depremde yaşamını yitirenlerin sayısını 2 bin 205'e, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Haberde, Kunar vilayetinde depremden en çok etkilenen Nur Gül, Savki, Çapa Dara ve Manogi bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

AFGANİSTAN'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı

Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.