İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

2024 yılının sonlarında Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed eş- Şara, İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrail'de yayımlanan dikkat çekici bir analizde, Şara'nın uluslararası alandaki yükselişinin arkasındaki en büyük desteğin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu öne sürüldü.

"ASKERİ ÜNİFORMASINI ÇIKARMIŞ GİBİ YAPIYOR"

Star gazetesinde yer alan haberde, Şara'nın geçmişte bir savaşçı olduğu belirtilerek bugün takım elbise giyerek farklı bir imaj çizdiği ifade edildi. Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile, Şam'da ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çekildi.

YASER ARAFAT'A BENZETİLDİ

İsrail basını, Şara'nın tıpkı Filistin'in eski lideri Yaser Arafat gibi gerçek planlarını gizlediğini öne sürdü. Analizde, Arafat'ın İsrail'e karşı askeri güçleri bir araya getirerek Filistin ulusal bilincini güçlendirdiği hatırlatılırken, Şara'nın da Batılı liderlere hitap ederken doğru söylemleri kullandığı ve istikrarlı biçimde ılımlı bir devlet adamı profili oluşturduğu savunuldu.

Haberde ayrıca, Şara yönetimindeki Suriye'nin ülkenin temel ilkelerinden ve toprak bütünlüğünden taviz vermeden uluslararası yaptırımların önemli bölümünün kaldırılmasını sağlamasının dikkat çekici bir başarı olduğu ifade edildi.

"ŞARA GÜCÜNÜ ERDOĞAN'DAN ALIYOR"

Analizin en dikkat çeken bölümünde ise Suriye'nin elde ettiği diplomatik başarının arkasındaki asıl gücün Türkiye olduğu belirtildi. Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği sayesinde önemli mesafe katettiği ifade edilirken, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki etkisinin bunun en somut örneklerinden biri olduğu öne sürüldü.

Türkiye ile Suriye arasında savunma sanayi ve askeri iş birliği başta olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığı belirtilen haberde, bu yakınlaşmanın İsrail açısından ciddi riskler doğurduğu değerlendirildi.

İSRAİL'E GOLAN TEPESİ BASKISI İDDİASI

Haberde ayrıca İsrail'in, Suriye ile güven artırıcı adımlar atması yönünde artan uluslararası baskıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Tel Aviv yönetiminin yakın gelecekte işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri gibi bölgelerden çekilmesi yönünde taleplerle karşılaşabileceği ileri sürüldü.

Kaynak: Haberler.com