CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

YENİ Parti'nin kuruluşuyla birlikte siyaset sahnesindeki hareketlilik devam ediyor. İlk etapta 91 milletvekilinin katıldığı partiye, bu hafta itibarıyla 200'ü aşkın belediyenin de CHP'den ayrılarak geçiş yapması bekleniyor. Bu süreçte kararı en çok merak edilen isimlerden biri olan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun rotası belli oldu.

TEŞKİLAT GİTTİ, BAŞKAN KALDI

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı bilgilere göre, CHP Etimesgut ilçe teşkilatı topluca istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Bununla birlikte Etimesgut Belediyesi'nde görev yapan 15 CHP'li meclis üyesi de istifalarını sunarak YENİ Parti'ye geçmek için başvurularını tamamladı. Başkan Erdal Beşikçioğlu ise CHP'nin kurumsal kimliğine bağlılığını vurgulayarak partisinde kalmayı tercih etti.

STRATEJİK YOL İZLENDİ

Transfer sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'ndeki siyasi dengelerin bozulmaması için stratejik bir yol izlendi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğinin bozulmaması amacıyla istifaları istenmedi. Ayrıca Mansur Yavaş ile hareket eden 2 meclis üyesinden ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giden Etimesgutlu meclis üyelerinden, Erdal Beşikçioğlu’nun kontenjanından meclise yazılan üyelerden istifa istenmedi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AİLE VURGUSU

Süreç boyunca hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştiren Beşikçioğlu, parti içindeki ayrışmaya yönelik tarafsızlığını geçtiğimiz günlerde şu sözlerle ifade etmişti:

"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKANLAR İÇİN UYARI

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, belediye başkanlarının transfer süreçlerinde meclis aritmetiği ve üye durumlarının hassasiyetle gözetildiğini belirtti. Özel, süreci yönetirken kendilerine karşı olumsuz bir açıklama yapmayan hiçbir belediye başkanına dışlayıcı bir tutumla 'butlançı' muamelesi yapılmayacağının altını çizdi.

Kaynak: Haberler.com