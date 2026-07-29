WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak

Meta, WhatsApp Web kullanıcılarını ilgilendiren yeni özellikleri kullanıma sundu. Yapılan güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık mobil cihazlarına ihtiyaç duymadan tarayıcı üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilecek, gelen aramaları da doğrudan bilgisayarlarından yanıtlayabilecek.

WEB ÜZERİNDEN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA DÖNEMİ

Yeni özellikle birlikte WhatsApp Web, yalnızca mesajlaşma platformu olmanın ötesine geçerek sesli ve görüntülü görüşme desteği de sunmaya başladı. Kullanıcılar, bilgisayarlarındaki internet tarayıcısı üzerinden doğrudan arama başlatabilecek ve gelen aramaları cevaplayabilecek.

GÖRÜŞMELER CİHAZLAR ARASINDA AKTARILABİLECEK

Güncellemeyle birlikte cihazlar arası arama aktarımı özelliği de kullanıma sunuldu. Devam eden görüşmeler, desteklenen cihazlar arasında kesintiye uğramadan aktarılabilecek. Böylece kullanıcılar görüşmelerini bilgisayar, telefon veya uyumlu diğer cihazlarda sürdürebilecek.

GRUP ARAMALARINA BEKLEME ODASI GELDİ

Meta, grup görüşmelerini daha düzenli hale getirmek amacıyla bekleme odası özelliğini de devreye aldı. Yeni sistem sayesinde grup aramasına katılmak isteyen kişiler, görüşmeye alınmadan önce kontrol edilebilecek.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİ DE EKLENDİ

Güncelleme kapsamında arka plan gürültüsünü azaltan yeni bir özellik de kullanıma sunuldu. Bu sayede sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında daha net ve kaliteli iletişim sağlanması hedefleniyor.

Meta, yeni özelliklerle WhatsApp görüşmelerini farklı cihazlarda daha kesintisiz, kaliteli ve esnek hale getirmeyi amaçlıyor.