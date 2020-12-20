2021'de büyük değişime hazır olun! Sadece bu yıla değil, 200 yıllık bir çağa veda ediyoruz

DÜNYADA NELER OLACAK?

DEVRİMLER, KEŞİFLER, İCATLAR...

Dinçer Güner anlatıyor

2021 senesinin ana teması, beslenme-beslenememe. Kıtlık, kuraklık, tarım ürünlerinin veriminin düşmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Hava elementi dönemiyle beslenme şekillerimizde de devrimler olacak. Alıştığımız et-tahıl orijinal ürünleri yerine laboratuvar ortamında yapılmış suni, 'mış gibi' ürünler gelebilir.

Bilginin güç olduğu bir döneme doğru hızla gidiyoruz. Parayı elinde tutan değil, veriyi elinde tutanlar güçlü olacak artık. Yapay zekanın hayatımızda hızla yaygınlaşacağı, robotik insanların toplumla kaynaşacağı bir dönem yaklaşıyor. Tavsiyemdir, nasıl ki hepimiz alfabeyi biliyoruz, artık kodlamayı da öğrenmeliyiz bence.

Başlayan yeni çağla birlikte siyasi atmosferde de büyük değişiklikler meydana gelecek. Yeni ve cesur liderler öne çıkıp sosyal adaleti sağlayacak. Eski ve baskıcı kanunlar kaldırılıp yenilikçi yasalar çıkarılacak. İnsanların din, ırk, cinsel yönelim gibi farklılıklarından dolayı yıllarca uğradıkları ötekileştirmelerin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu döngü isyanlar ve hatta devrimlerle başlayabilir.

Uzayın başka bir yerlerinde yaşam kurmak adına önemli adımlar atılacak. Uzayda daha önce gidemediğimiz yerlere gideceğiz. Bu dönem, çok büyük yeni keşifleri de beraberinde getirecek.

Artık Doğu lider olacak

Dijitalleşen, yapay zekanın önde olduğu bir sağlık sektörü geliyor. Mesela artık yapay zekaya sahip android doktorlar bizi muayene edecek ya da küçük bir göz retinası taramasıyla birçok hastalık tespit edilecek.

Avrupa Birliği, 1 Kasım 1993'te Satürn Kova burcundayken kuruldu. Önümüzdeki 2.5 senelik süreçte AB dağılmaya başlayacak.

Eyaletlerin bağımsızlıklarını iyiden iyiye ilan etmesi, ABD'nin ekonomik gücünü kaybetmesine neden olacak, yeni dünya düzeninin lideri artık ABD olmayacak.

Çin, Japonya, Rusya ve Hindistan yeni dünya düzeninin lider ülkeleri olarak karşımıza çıkacak. Geçen 200 yıl, Batı'nın güçlendiği bir dönemdi, artık Doğu'nun lider olacağı yeni bir dönem başlıyor.

Savaşların teması da artık petrol veya toprak olmaktan çıkıyor. Dünyayı su ve büyük dijital veri savaşları bekliyor. Dijital güvenlik meselesi, dünyanın en önemli konuları arasında ilk ikide yer alacak.

Satürn, 7 Mart 2023'e kadar Kova burcunda... Kendi özgürlük alanlarımızı yaratmanın derdinde olacağız. ya da öyle sorumluluklar yükleneceğiniz ki bu yükler özgürlüğümüzü kısıtlayabilir. Örneğin yüksek kredili bir ev aldığınızda ödemeleriyle uğraşırken sosyal hayatınızı kısıtlamanız gibi...

Uçan arabalar, iyileştiren giysiler...

Bu döneme adını yazdıracak birçok yeni deha ve icat gündeme gelebilir. Uçan arabalar, medikal hizmet veren giysiler, kalp-damar sağlığıyla ilgili icatlar olabilir.

İnternet, sosyal medyayla ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir, yasal yaptırımlar artabilir.

Kova kasırgalarla da ilgilidir. Bu dönem hava muhalefetlerinden dolayı ciddi zararlar ortaya çıkabilir.

2021'de Kova burcunda seyahat eden Satürn'le Boğa burcunda seyahat eden Uranüs arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Bu açıyı 2021'de şubat, haziran ve aralık aylarında deneyimleyeceğiz acak etkilerini sene boyunca da hissedeceğiz. Bu, dünyada finansal istikrarsızlık yaşanacağına ve teknoloji sektörünün yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor.

Grevler, protestolar...

Satürn hakimiyeti dikte eden bir hükümet, Uranüs de özgürlük ve benlik dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir. Bu durum hakimiyet sahibi olan mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir. Liderler ya istenen değişiklikleri kabul edecek ya da görevlerinden alınacak. Şubat, haziran ve aralık hem ekonomik depremlere hem de liderlerin değişimine işaret ediyor.

Bu aylar, büyük depremlerin meydana gelmesine de zemin hazırlayabilir. Dikkatli olmakta yarar var. 2021'de koronavirüs veya bambaşka virüsler yüzünden sokağa çıkma yasakları ve sert kurallar gelebilir. Ne yazık ki Uranüs/Satürn etkileşimi uçak kazaları, grev gibi konuları gündeme getirebilir. Nükleer denemeler, kazalar, atom bombası denemeleri yapılabilir. Yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkacak zor durumlar, elektrik kesintileri söz konusu olabilir.

KAPİTALİZM GİDİCİ, SOSYAL ADALET YÜKSELİŞTE

Aygül Aydın anlatıyor

2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonuçlarını alacağımız bir yıl olacak.

Uranüs beş yıl boyunca Boğa burcunda kalacak. Para ve finansal alışkanlıkların değiştirilebilmesi için bazı olayların yaşanması gerekebilir. Özellikle şubat ayı ekonomik konularda çok önemli olacak, kapalı ekonomi modeliyle yerli üretime geri dönebilir ve dünya kaynaklarının eksikliğini yaşayabiliriz.

Yakında kapitalizm sona erecek, yeni finansal ve iletişim sistemleri ortaya çıkacak. Bu sistemler çok daha adil olacak. Sosyal adalet ve insan hakları diğer gündemlerin önüne geçecek.

Göbeklitepe 1963'te Satürn Kova'dayken fark edildi, kazı çalışmaları 1994'te Satürn Kova'dayken başladı. Mart 2023'e kadar Satürn Kova dönemi yaşayacağımız için, uygarlığın yeni keşifler beklediği apaçık ortada.

YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ve WhatsApp gibi dijital dünyanın önemli şirketleri, hükümetlerle büyük savaşlar içine girecek.

Dijitale yatırım yapmayan tüm markalar kapanacak.

ABD'de ya da dünyada bir lider suikasta uğrayabilir. Joe Biden'ın haritası bunu çok destekliyor.

Pek çok hastalığın sonu gelecek

Hindistan'da darbe olabilir, yönetimleri değişebilir.

Rusya'da sel ve uçak düşmesi gibi konular gündem olabilir.

Yeni bir gezegen keşfedilecek ve bu yeni araştırmaları beraberinde getirecek.

2021, bilimsel atılımların yılı, pek çok hastalığın sonu gelecek. Tıpta ve diğer bilimlerde özellikle iletişim teknolojisi ve ulaşımda devrim niteliğinde fikirler bulunacak.

İtalya veya Yunanistan'ın yiyecek problemleri çekmesi muhtemel. İtalya ve Sicilya'da artan mafya sorunları da dünyanın her yerine yayılabilir. Bu belki bir ayaklanma ya da bir iç çatışma tarzında olabilir bu. Akdeniz'de büyük bir nükleer tehlike yaşanabilir.

Nükleer bir patlama veya ozon deliği nedeniyle güneşin yakıcılığı söz konusu olabilir.

İsviçre'nin finansal ve bankacılık sırlarının kalkmasıyla finansal skandallar ortaya dökülebilir.

TÜRKİYE'DE NELER OLACAK?

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI ÜLKEMİZİ ÇOK ETKİLEYECEK

Aygül Aydın anlatıyor

23 Ocak'ta Mars ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Bu durum, ülkemizi siyasi düzenindeki yollarını değiştirme kararı almaya götürebilir.

Meslekler, yaklaşık 200 yılda bir, büyük değişimler yaşadı. Bunlar hep Satürn-Jüpiter kavuşumlarıyla başladı. 6 Mayıs 1927'de ilk radyo yayınıyla Jüpiter Balık burcundayken gazeteler oldukça darbe aldı. Radyonun gazetecilik üzerindeki bu zorlayıcı rekabeti, 31 Ocak 1968'de Jüpiter Başak burcundayken televizyonla sarsıldı. Bu şemaya baktığımızda mayıs ayında medya ve gazetecilikle ilgili şaşırtıcı kararlar sürpriz olmayacaktır.

Bu yıl kadınlar ve çocuklar için önemli yasa tasarıları gelişecek. Çocuk sağlığı, çocuk istismarcılığı, ebeveyn istismarı vakalarında artış olabilir. Boşanmalar artacak.

Ekolojik yaşamın önemi daha iyi kavranacak, kamu kurumlarında ekolojik yeni sistemler kurulacak. Türkiye'de nükleer santralların kurulması konusu halkın tepkisini çekecek. Ülkemizde uranyum, toryum ve plütonyum gibi büyük atomların kontrollü parçalanması ve nükleer teknoloji konusunda adımların atılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak.

Türkiye'nin Akdeniz'deki sınavı çetin bir hal alacak. Yunanistan'la ilişkilerimizdeki tansiyonun yükselmesi mümkün. ABD ve Çin arasındaki büyük ticaret savaşları Türkiye'yi çok etkileyecek.

Türkiye için en büyük sorun ekonomi olurken bir vatandaşın ortalama mali refahı çok tartışılacak.

Jüpiter-Satürn kavuşumu sekizinci evimizde, bu yüzden mali durumumuzu dikkatle ele almamız gerekiyor, yoksa 2021'de çok fazla krediye ihtiyaç duyacak ülkelerden olacağız.

Öte yandan, Türkiye daha da küresel hale gelecek ve özellikle Ortadoğu ve Kazakistan, Tacikistan gibi 'Türk kardeşliği' bölgelerindeki ilişkilerinde güçlü başarılar elde edecek.

Türkiye, sismik ve ekolojik afetler konusunda da dikkatli olmalı. Nisan ve mayıs aylarında yıkıcı olmayan bir deprem olursa, 2022'nin güçlü bir depreme işaret ettiğini de söyleyebiliriz.

Ocak ve şubat aylarında ya da 21 Aralık civarında maden kazalarına dikkat çekmek istiyorum, gaz sıkışması yaşanabilir.

GÜNEŞ TÜRKİYE'NİN İYİ ŞANS EVİNDE: EKONOMİK HEDEFLERE ULAŞILACAK

Dinçer Güner anlatıyor

Ocak ve eylül ayları çok ama çok önemli. Eğitim ve sınav sisteminin değişmesi, ikili anlaşmalar ve diplomatik ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gereken bir zaman dilimi.

Mart ve nisan ekonomik açıdan hareketli bir zamana işaret ediyor, kur dalgalanmaları olabilir.

Mayıs, haziran ve temmuz seçim ihtimaline işaret ediyor.

19 Mart ve 8 Kasım civarı tedavi, hastane, aşı gibi sağlık ve bilim alanında olumlu gelişmeler var.

Eylül, muhalefet açısından önemli bir ay: İstifalar, görev değişimleri söz konusu olabilir.

Sene boyunca fanatik çıkışlardan uzak durmamız gerek. Yay burcu, uluslararası ilişkileri de temsil ettiğinden, bir sene boyunca diğer ülkelerle kurulan ilişkilerde daha diplomatik ve sorunları çözen bir yerde durmak önemli. İnançlar, din, farklı mezheplerle ilgili konularda birleştirici, kapsayıcı olmak önem kazanacak. Akademik çevre, üniversiteler, hukukla ilgili konularda revizyonlar olacak. Askerliğin süresi ve şeklinde değişikliklere gidilebilir. Yay burcu göçü temsil eder. Bu, ülkemize göç eden kişiler için yeni bir yapılanma ve yeni göçler anlamına gelebilir.

Güneş'in bu sene 11'inci ev olan 'bona fortune' yani iyi şans evinde olması harika! Ülkenin bu sene hedeflerine, özellikle de ekonomi konusundaki amaçlarına ulaşacağına işaret ediyor. Hukuksal anlamda bir değişiklik için çeşitli adımların atılması ve bunun için de gerekli müttefikin sağlanması mümkün.

Gemi veya deniz araçlarıyla ilgili kazalar, stresli durumlar yaşanabilir. Gündem yaratacak intiharlar söz konusu olabilir.

MÜLKİYETÇİ 'TOPRAK' YERİNİ TEKNOLOJİK VE YARATICI 'HAVA'YA BIRAKIYOR

Salgını ve yaşadığımız kısıtlamaları bir yıl önce yine Hürriyet Pazar'a verdiği röportajda öngören Dinçer Güner, 2021'i anlamak içinse 21 Aralık 2020'deki Satürn'le Jüpiter'in Kova burcundaki kavuşumuna bakmak gerektiğini belirtiyor: "Bu, çok önemli iki dönemi başlatan bir birliktelik: Biri 20 yıllık küçük periyot, diğeri 200 yıllık büyük periyot. Satürn ve Jüpiter'in 21 Aralık hava elementi dönemini de başlatacak ve bu, 200 yıl kadar sürecek."

Geçen 200 yılın ekonomik, sosyolojik ve politik atmosferinde toprak elementinin hakim olduğunu belirten Güner şöyle devam ediyor: "Son 200 yılda insanlık yasalarla güvenliğin sağlandığı hükümetler kurmaya, düzen oluşturmaya ağırlık verdi. Çiftçilik, madencilik, şehircilik ve emlakçılık alanında başarılı girişimler için büyük fırsatlar vardı. Bu dönemde kişilerin statüsü, sahip oldukları maddi zenginliklere göre belirlendi. Kısacası, nizami ve materyalist bir sosyo-politik dünya yarattı. Jüpiter ve Satürn kavuşumları sosyo-politik meselelere yön verir. Her döngünün sonunda toplumda bir dönüşüm arzusu başlar. Hava çağında, statüler maddi zenginlik ve hakimiyetten ziyade düşünsel ve kontrole yer olmayan yaratıcılık eşiğine göre belirlenecek."

Dinçer Güner, 2021'de eski düzencilerle (toprak) yeni dünyacılar (hava) arasındaki uçurumun giderek artacağını ve bir bölünme yaşanacağını da söylüyor: "Bu yeni döngü, ekonomik olarak büyük devrimleri de beraberinde getirecek. Kapitalist sistemin gücünü kaybetmesi ve sosyalizme doğru bir yolculuk başlayabilir. Buna, sosyalizmle kapitalizmin ortak bir noktada buluşabildiği bir ekonomik düzen de diyebiliriz."

Peki bu değişimler burçları nasıl etkileyecek? Aydın ve Güner'den 2021 için burç yorumları...

12 BURCU NELER BEKLİYOR?

Koç: Aygül Aydın "Kariyerinizi ve mali koşullarınızı kalıcı bir noktaya ilerletiyorsunuz. Bilin ki genel olarak ıstıraplarınızın sonuna geldiniz. Eğlenmek ve daha mutlu olmanın yeni yollarını bulmak için harika bir yıl. Yeni bir sevgili gelebilir veya kendinizi bir topluluğun lideri olarak bulabilirsiniz. Yani bu yıl rahat bir nefes alıyorsunuz" diyor. Dinçer Güner'e göre de Koçların sene içinde şans alanları, dostlukları ve sosyal çevreleri öne çıkacak.

Boğa: Yeni yılın ana teması kariyer. Güner "İş ve kariyerle ilgili konularda önünüz çok açık" diyor. Aydın: "Satürn ve Uranüs'ün sert etkileşimi yıl içinde sizi yolunuzdan saptırmaya götürse de istikrarlı duruşunuz gerginliğinizi azaltacaktır. İlişkilerinizde bazı krizler artık çözüme kavuşuyor olsa da kendinize kızgınlığınızı bitiremiyorsunuz. Unutmayın, siz elinizden geleni yaptınız ve artık toksik ilişkilere ihtiyacınız yok."

İkizler: Güner'e göre İkizler burcunda olanlar, 2021'de hayata geliş amaçlarını bulacak. Ayrıca hayatlarında devrim meydana getirecek düşünce sistemleri ve fikir gruplarıyla karşılaşacak. Aydın da şunları söylüyor: "Bu yıl hayallerinizin çoğu gerçek olabilir. Hayatınızda önemli değişiklikler olacak ve yeniden doğduğunuzu hissettirecek güzel şeyler yaşayacaksınız. Sevgi, başarı ve biraz para sizi gülümsetecektir."

Yengeç: Aydın "Hayatınızdaki 13 yıllık bir sorunun sonuna geldiniz. Bu bir başarı ve mutluluk dönemi. İşiniz gelişecek. Ancak parayla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Eş ya da aileyle ilgili parasal durumlar sizi yıpratmış olabilir. 2021'in kaybettiklerinizin karşılığını aldığınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" derken Güner, Yengeçlerin bu yıl daha iyi para kazanmak ve yatırımla ilişkili konularda şanslı olacaklarını belirtiyor.

Aslan: Aydın "2020'de sürekli değişen işiniz ya da kariyer durumunuz artık net bir ivme kazanacak. Bu kişisel bir değişim dönemi, siz de hayatınızda bazı krizleri fırsata dönüştürerek müthiş bir şekilde ilerleyeceksiniz. Günlük hayatınızda denge bulacaksınız ve çevrenizdeki insanlar da sizi destekleyecek" diyor. Güner ise 2021'i Aslanlar için 'evlilik, kalıcı ortaklıklar, kalıcı ilişkilerin zamanı' olarak özetliyor.

Başak: Güner'e göre, 2021 sizin için sağlık dolu geçecek ve iş koşullarınız keyifli bir noktaya doğru sürüklenecek. Aydın'a göreyse 2021, 2015-2017 döneminde öğrendiklerinizin rövanşını alacağınız bir yıl olacak: "Ama haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz, ayrıca iş hayatınızda çok çalışmanız gerekecek. Duygusal dünyanızla dengede olmalısınız. Finansal gücünüzü arttırmak için büyük şanslara sahip olacaksınız."

Terazi: Güner, "Hayatınızın aşkıyla karşılaşmaya hazır mısınız?" diye soruyor. Borsa, döviz, altın gibi araçlarla yatırımlarınızı değerlendirebileceğinizi söylüyor. Aygül Aydın'a göreyse 2021 sizin yılınız: "Aşk sizi bulacak. Çok mutlu ve eksiksiz hissedeceksiniz. Parayla ilgili sorunlarınıza da yeni çözümler üretebileceksiniz. Birikimlerle ilgili ciddi sorunlar yaşamak istemiyorsanız nereye yatırım yaptığınıza dikkat etmelisiniz."

Akrep: Aydın için 2021, Akreplerin ortaklık ve kişisel ilişkilerinde değişim yılı: "Eviniz konusunda kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz ama en azından aşk hayatınız çiçek açacak. Belki çocuk sahibi olacak, belki de ilişkilerde rasyonel kararlar alacak gücü kendinizde bulacaksınız. Aile ilişkilerinizi eşinizle olan işlerinize karıştırmayın." Güner'se "Hem evlenmek hem de gayrimenkul sahibi olmak için çok güzel bir sene" diyor.

Yay: Güner uyarıyor: "Hayatınızı değiştirecek eğitimlere hazır olun! 2021'de yazar olmak veya e-ticaretle ilgili bir işe girişmek istiyorsanız şans sizden yana." Aygün Aydın da destekliyor: "İş ve para açısından yeni ve güzel bir dönem. Ancak aile ilişkilerinize dikkat edin. Duygusal bir türbülans yaşayabilirsiniz. İlişkilerde mayıs ayından sonra gerçek anlamda güven duyacağınız kişilerle bağlantı kuracaksınız."

Oğlak: Güner'e göre, 2021'de paraya para demeyeceksiniz. Aydın'sa şunları söylüyor: "Yeni arkadaşlıklarınızdan, kariyerinizden, başarılarınızdan ve aynı zamanda yeni bir aşk olasılığından mutluluk yaşayacaksınız. 2018 Ekim'den bu yana yorucu gelişmeler yaşadınız. Şimdi yeni bir şirket kurma ya da yeni müşteriler edinme zamanı olabilir. Böyle bir planınız yoksa bile buna benzer olayların içinde bulabilirsiniz kendinizi."

Kova: "Büyük değişikliklerin ve bir hayalin gerçekleşme olasılığı var" diyen Aydın'ın bir uyarısı da var: "Her şey zorlu olacak ve çok çalışmanız gerekecek. Ancak başaracaksınız. Hayatınızda yeni bir aşk olabilir. İş hayatınızda bir marka olma yolunda ilerliyorsunuz". Güner'se "İşlerinizi çok rahat büyütebileceğiniz, yeteneklerinizi çok güzel parlatacağınız, harika fırsatlarla dolu bir yıl olacak" diye ekliyor.

Balık: Aydın "Son birkaç yıldır yaşadığınız duygusal problemler son buluyor. Bu, işinizde yeni yollar dönemi ve parayla ilgili sorunlarınızı çözeceksiniz. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Ancak aşk hayatınız karmaşık olabilir. Bu durumu gereğinden fazla büyütmemeli ve kafanızı karıştırmamalısınız" diyor. Güner'e göre de Balıklar 2021'de kendilerine daha çok yatırım yapacak, yurtdışı ve eğitimle ilgili önemli kararlar alacak.

2021'DE DÖRT TUTULMA VAR

2021'de tutulmaların olacağı zamanlar şöyle:

26 Mayıs'ta Yay burcunda Ay tutulması, 10 Haziran'da İkizler burcunda Güneş tutulması,

- 19 Kasım'da Boğa burcunda Ay tutulması ve 4 Aralık'ta Yay burcunda Güneş tutulması.

Ülkelerin vize şartları değişebilir. Katlanabilir telefonlar, gerçek dünyayı sanal nesnelerle harmanlayan teknolojiler hayatımıza girecek. Skandal belgelerin ortaya çıkması, bilgi kirliliği... Dini fanatizm ve göç konusu gündemde olacak.

10 Haziran'da meydana gelecek İkizler burcundaki Güneş tutulması çok önemli. Bilgilerin tahrip edilmesi, teknolojik kazalar, sistemlerin hack'lenmesi, bilgi güvenliğinin zedelenmesi ve gizli bilgilerin ortaya çıkması gibi etkileri olabilir.

19 Kasım, 2021'in en zorlu ve stresli tutulması. Dünyada idam konusu sıkça konuşulabilir, elektrikle ilgili sorunlar oluşabilir, depremler meydana gelebilir.

Kaynak: Hürriyet