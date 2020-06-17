17 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, PEMBE, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ sk/ TERKOS mah BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DURUSU-YENİKÖY, HAVVA NİNE, KURT, KÜLTÜR, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, İPEK, ŞABANAĞA sk/ YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517323) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517323)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 17.06.2020 11:00 - 17.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah HARİTA sk/ DURUSU mah BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, FERHAT TOKER, MÜZE, TAŞTEPELER, ÖZTAŞ sk/ TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, SEZENER, TERKOS-KARABURUN, YUSUF BİLGİÇ, ÇAKIR MUSTAFA, ÖMER İSMAİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517325) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517325)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YENİBAHÇE sk/ İSLAMBEY mah BAĞCI, DUATEPE, ERSAN, MECİDİYE, PERİ, REDİF, SELMA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516747) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BİLGE, BİRTAN, EMEKLİ, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HİNDİ, NADAS, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, ŞAHİN sk/ CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517326) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 990., 991., 992., MEHMET AKİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508399)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk/ GÜNEŞLİ mah 1343. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517645) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 17.06.2020 18:00 - 17.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HÜR, KORKUT, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÜÇEVLER sk/ ZAFER mah AHMET YESEVİ, ATATÜRK, BABİL, BADEMLİ, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, EMİR SULTAN, MESUT 1, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517666) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517666)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 17.06.2020 20:00 - 17.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk/ ZAFER mah BAHAR, DALYAN, EFLATUN, IŞILDAR, KALE, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, TARHAN, TEKKE, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517681) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 17.06.2020 00:00 - 17.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517886) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517886)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 17.06.2020 00:00 - 17.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517885)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, MELİSA, SEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2518511) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AĞAÇKAKAN, BAHTİYAR 1, BURÇHAN, CUMHURİYET 4, DOĞA 1, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, MORAL, NEDİM, NEKTAR, ORTANCA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2518802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518802)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk/ KAMİLOBA mah BARIŞ MANÇO, BERRAK, BORAN, BUKET 2, BİLGİNLER, CELALİYE KAMİLOBA, D-100 KARAYOLU, GÖNÜL 3, HÜRRİYET 1, KEKİK, MERİÇ 1, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SELİN 1, YAPRAK 1, ÇARDAK, ÖZMARMARA, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2519483) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 17.06.2020 02:00 - 17.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURHAN, BURMA, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2516174) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516174)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2516092) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 17.06.2020 00:01 - 17.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1105., 1107., 1107/1., 1108., 1110., ATIŞALANI sk/ MENDERES mah 301., 302., 304., ATIŞALANI, ÖMER SEYFETTİN, İNÖNÜ sk/ MİMAR SİNAN mah 76., 77., 78., İSTANBUL sk/ NİNE HATUN mah 163., 164., AZİZİYE, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517263) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 08:30 - 17.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 662., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514254) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514254)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 12:30 - 17.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah DOĞAN ARASLI, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514258) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514258)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 08:30 - 17.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 700., 701., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514252) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514252)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 08:30 - 17.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516112) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516112)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 14:15 - 17.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah VEDAT ALTUN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516506) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516506)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 10:30 - 17.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516488) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516488)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 13:00 - 17.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516503) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516503)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 343., 377., 385., AVNİ ANIL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2516269) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516269)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2613., 2620., BÖĞÜRTLEN, KİRAZLI, MÜFREDAT, OKUL sk/ ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517577) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517577)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 17.06.2020 10:00 - 17.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk/ OSMANGAZİ mah 2661., 2662., GAZİ, GÜFTE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, PAPATYA, VATAN, ŞAFAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517669) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk/ MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 2.ÇİMEN, 3.PINAR, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DİSPANSER, FINDIK, FIRIN, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, IŞIK, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KUBİLAY, NEYZEN, PAPATYA, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, ŞAHİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514943) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAVUK PAZARI, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE sk/ EMİN SİNAN mah YENİÇERİLER sk/ MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516552) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516552)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1039., 1069., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517824) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ONARAN, SADABAD sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517233) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517233)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 00:01 - 17.06.2020 01:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518359) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518359)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 17:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah MARTI, PARK, ÖZNUR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517234) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517234)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 17:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, FURKAN, GİRNE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517258) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517258)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk/ YAHYA KEMAL mah SUCU sk/ YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517257) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517257)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALÇİN, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, SÜSLER, TÜZÜN, YAMAN, YOL, YOLCU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517842) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517842)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk/ SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, FİDAN, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk/ MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2519501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519501)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 14:30 - 17.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah SOKULLU, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, İLKE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DORUK, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARASU, KUTLU, MESKEN, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, SÜMBÜL, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2519526) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519526)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK sk/ MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DORUK, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARASU, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜMBÜL, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZELLER, ÖZEN, ÖĞÜT, İSMET, ŞAİR NİGAR, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2519527) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, ALAKARGA, BAYRAKTAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517922) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.06.2020 02:00 - 17.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah OKUL ALTI sk/ YENİKÖY mah KÜÇÜKTEPE, TEKSER EVLERİ (VAKIF SUYU SOKAĞI) sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518439) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518439)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.06.2020 06:00 - 17.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518440) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518440)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.06.2020 06:00 - 17.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah EZEL sk/ YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518430) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518430)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.06.2020 09:30 - 17.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk/ KUMKÖY mah AYÇA, BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517875) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517875)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 17.06.2020 02:00 - 17.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, HAZİRAN, SARIKANAT, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517876) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 17.06.2020 15:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACUN, ESKİ KURFALLI, FENER KAYNAK, GÖKUN, MUSTAFA KEMAL, SANATSEVER, SISKA, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517791) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517173) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517173)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517176) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517176)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR sk/ MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517178) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517178)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 00:01 - 17.06.2020 01:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, OYA, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk/ GÜLBAHAR mah 5. YIL, ALTAN ERBULAK, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BÜYÜKDERE, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518448) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518448)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HARBİYE ÇAYIRI, SATIRCI, YENİ NALBANT, ÜFTADE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517642) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517642)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AREL ARALIĞI, DARÜLACEZE, HAMAM, HERGÜN, NAZLI, ODESA, TAŞKIZAK, YÜZER HAVUZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517635) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517635)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 01:00 - 17.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BILDIRCIN, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, HAŞHAŞ, PELİT, SİMİTÇİLER, ÇAMLI, ÇİMEN 1, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk/ MECİDİYEKÖY mah CEMAL SAHİR, DARCAN, DARCAN ARALIĞI, MEVLÜT ÇAVUŞ, SELAHATTİN PINAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2519510) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519510)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, FİDAN, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2519498) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519498)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 17.06.2020 12:30 - 17.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BILDIRCIN, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, PELİT, SİMİTÇİLER, ÇAMLI, ÇİMEN 1 sk/ MECİDİYEKÖY mah DARCAN, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2519509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 17.06.2020 14:00 - 17.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk/ SAKARYA mah 3.CANAN sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2810., 2811., 2812. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517798) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517697) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517697)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 17.06.2020 13:00 - 17.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517698) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517698)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 17.06.2020 15:30 - 17.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, MEVLANA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2517198) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.