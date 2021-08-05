167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
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167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. 7 ilimizdeki 16 farklı noktada ise yangınlara müdahale sürüyor.

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü.

167 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 33 ilde çıkan 167 yangın kontrol altına alınırken, 7 ildeki 16 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

  • Adana: Feke
  • Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
  • Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
  • Isparta: Sütçüler
  • Denizli: Tavas, Güney
  • Aydın: Karacasu
  • Hatay: Dörtyol
167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

"ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR"

Bakan Pakdemirli listeyi, "Orman yangınlarında son durum: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." sözleriyle paylaştı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

FEKE

28 Temmuz'da ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının yangının söndürülmesinin ardından aynı yerde bugün yine orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
FEKE

MANAVGAT

Manavgat günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Dün, Kızıldağ Mahallesi'nde devam eden orman yangınına gün boyu havadan uçak ve helikopterler müdahale edildi. Isparta-Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınırda bulunan Kızıldağ'a ekipler alevlerin geçmemesi için seferber oldu.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
MANAVGAT

GÜNDOĞMUŞ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
GÜNDOĞMUŞ

MARMARİS

Marmaris ilçesinde, alevlerin Kızkumu sahiline ulaşmaması için yangın söndürme helikopterleri yoğun mesai harcıyor. Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü. Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Marmaris

KÖYCEĞİZ

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı. Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Köyceğiz

MİLAS

Son dakika: Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edilirken, acil müdahale ekibi tarafından santral sahasında soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Milas Termik Santral yakınları

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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