Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl kullanılır?

Birçok bilimsel araştırmaya göre doğal bir şifa kaynağı olan Zerdeçalın insan vücuduna birçok fayda sağladığı açıklanmıştır. Zerdeçal, kış aylarının gelmesiyle beraber vücutta bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili doğal antioksidanlardan birisidir. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl kullanılır?

Günlük hayatta pek çok insan bitkisel ve doğal besinlerden yararlanıyor. Bunların başında ise zerdeçal geliyor. Peki, zerdeçalın faydaları nedir? Zerdeçal neye iyi gelir? Zerdeçal nasıl kullanılır gibi sorular merak edilmekte. Uzmanlar tarafından önerilen bir zerdeçal birçok sağlık sorununa da iyi gelmektedir. İşte zerdeçalın faydaları ve zerdeçalın kullanım şekli…

Zerdeçal tropik bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan bir bitki türüdür. Zerdeçalın derin, altın-turuncu bir rengi vardır ve zencefile benzer.

Zerdeçal kullanım şekli olarak genellikle kaynatılır, güneşte kurutulur ve daha sonra toz haline getirilir. Acı, sıcak tadı ve hafif bir kokusu vardır. Zerdeçal, köri tozunun ana maddesidir ve renklendirici olarak kullanılabilir. Hem yemek pişirmede hem de yemeklerin renklendirmesinde uzun süredir kullanılmaktadır. Zerdeçal ayrıca geleneksel Doğu kültürlerinde ve Ayurveda tıbbında 4000 yıldan uzun bir süredir önemli bir rol oynamıştır. Son dönemlerde daha çok popüler hale gelen zerdeçalın sağlığa birçok fayda sağladığı biliniyor. Bunlardan biriside koronavirüse karşı içeresinde bulundurduğu antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı iyi geldiği uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

ZERDEÇAL'IN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçal, Hint mutfağında kullanılan bir baharat olarak bilinir. Aslında, geleneksel Hint kullanımları bunun çok ötesine uzanıyor: cildi saf, kanı temiz tutmaya ve ömür boyu uzun süre kalmasına yardımcı olmak için yüzyıllardır kullanılıyor.

Zerdeçalın sağlık için pek faydası bulunmaktadır. İşte zerdeçalın bazı faydaları…

Saman nezlesi semptomlarını azaltır: Zerdeçalda bulunan bir kimyasal olan zerdeçal almak hapşırma, kaşıntı, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi saman nezlesi semptomlarını azalttığı görülmüştür.

Depresyonu önler: Mevcut araştırmaların çoğu, zerdeçalda bulunan bir kimyasal olan zerdeçal almanın, hâlihazırda bir antidepresan kullanan kişilerde depresyon semptomlarını azalttığını göstermektedir.

Karaciğerde yağ birikmesini önler: Araştırmalar, zerdeçal özü almanın, alkolden kaynaklanmayan karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer hasarı belirteçlerini azalttığını gösteriyor. Ayrıca, bu rahatsızlığı olan kişilerde karaciğerde daha fazla yağ oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu görülmektedir.

Kireçlenmeyi önler: Bazı araştırmalar, zerdeçal özlerinin tek başına veya diğer bitkisel içeriklerle birlikte alınmasının ağrıyı azaltabileceğini ve diz osteoartriti olan kişilerde işlevsel olarak iyileştirebileceğini göstermektedir. Bazı araştırmalarda zerdeçal, osteoartrit ağrısını azaltmak için ibuprofen kadar fayda sağladığını göstermektedir.

Beyin gelişimini arttırır: Kürkümin beyindeki depresyon ve Alzheimer'dan sorumlu BDNF hormonunu düzenler. Bu da beyin nöronlarının büyümesini arttırır ve yaşla gelişen beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kaşıntıyı önler: Araştırmalar, zerdeçalın 8 hafta boyunca günde üç kez ağız yoluyla alınmasının uzun süreli böbrek hastalığı olan kişilerde kaşıntıyı azalttığını göstermektedir. Ayrıca, erken araştırmalar, 4 hafta boyunca zerdeçal ve karabiber veya uzun biber içeren belirli bir karışım ile birlikte alınmasının, hardal gazının neden olduğu kronik kaşıntılı kişilerde kaşıntı şiddetini azalttığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermektedir.

Göğüs ve karın ağrısı, donmuş omuz ve adet kramplarına iyi gelir: Araştırmalar, zerdeçalın vücuttaki belirli ağrı reseptörlerini etkilediğini göstermiştir; özellikle göğüs ve karın ağrısı, donmuş omuz ve adet krampları için etkili olduğu kanıtlanmıştır.

DNA gen yapısını onarır: Zerdeçal, örneğin hücresel DNA'yı koruma ve çevresel kanserojenlerden kaynaklanan herhangi bir mevcut hasarı onarma yeteneğine sahip, antioksidanlar olarak da bilinen bazı çok güçlü polifenoller içerir.

Alzheimer's hastalığına iyi gelir: Alzheimer's hastalığı yaşlılığa bağlı görülen hastalıkların en yaygın olanıdır ve demans hastalığının da önde gelen sebeplerinden biridir. Bu hastalığın maalesef bilinen bir tedavisi yoktur o yüzden yakalanmamak için önlem almak çok önemli. Zerdaçalın içeriğindeki kürküminin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri Alzheimer's hastalığına karşı güçlü bir etki oluşturur.

Ağız sağlığına ve diş beyazlatmasında etkilidir: Zerdeçal, tüm ağız sağlığı için olduğu kadar diş beyazlatma için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Zerdeçalın birçok faydası olduğunu ancak zerdeçalın nasıl kullanılması gerektiğini ve uygun miktarda alınması gerekiyor. Peki, zerdeçal daha etkili nasıl tüketilir? Sütlü latte olarak mı? Zerdeçal kapsülü olarak mı? Veya zerdeçalı baharat olarak kullanmak mı?

Zerdeçaldaki aktif bileşen kurkumin'dir. Yani, zerdeçalı kapsül olarak tüketiyorsanız, içerdiği kurkumin miktarını kontrol etmeniz gerekir. Dikkat çeken şey, curcuminoidlerin zerdeçalın sadece küçük bir kısmını içermesidir. Bu nedenle, anti-enflamatuar etkiyi elde etmek için, kişinin günde 500 ila 1.000 miligram kurkumin alması gerekir.

Bir taze çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal, yaklaşık 200 miligram kurkumine denk gelir (Miktar, menşe ve kaynağa bağlı olarak biraz değişir).

Bir kapsülü patlatmak, gerekli kurkumini elde etmenin en kolay yolu olabilir, ancak ille de tek bir kaynaktan gelmesi gerekmez. Doza katkıda bulunacak her gün farklı zerdeçal ürünleri alabilirsiniz. Yemeğinizde baharat olarak kullanabilir, kahvenize ve smoothielerinize koyabilirsiniz.

Doğru miktarda zerdeçal tüketmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir ancak yanlış kullanımda sorunları çözmek için yeterli olmaz.

Günde tüketmeniz gereken tam zerdeçal miktarı 500 miligram. Curcuminoid, bağırsak sağlığını geliştirmek ve iltihabı uzak tutmak için iyi bir dozdur.

Karabiber, zerdeçal ile birleştirildiğinde vücudunuzun iltihapla savaşan maddeyi emme yeteneğini artırır. Bu nedenle, birçok zerdeçal kapsülünde ayrıca içerik olarak karabiber bulunur.

Zerdeçal in kurutulan meyveleri toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılabileceği gibi suda kaynatılarak çayda hazırlanabilir. Bunun yanında yemeklere katılarak da kullanılabilir

Zerdeçalın kullanım şekli

Smoothie'lerle karıştırın: Hafif bir zerdeçal vuruş için 1 çay kaşığı kullanın. Daha yoğun bir tat için 2 çay kaşığı ekleyin. Zerdeçal emilimini artırmak için smoothie'nize hindistancevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz.

Herhangi bir çorba tarifine 1-2 çay kaşığı ekleyin. Çorbaya derin bir altın renk katacak.

Körilerde doğal olan zerdeçal, köri veya güveçte sıcak tatlar katar. Sebzeleri yağda sotelerken 1 tatlı kaşığı öğütülmüş zerdeçal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Pirinci pişirirken suya yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Yarım çay kaşığı zerdeçal ile peynir sosunuza karıştırarak fırında makarna ve peynirin sağlıklı olmasını sağlar.

Normal çay demlerken, sıcak suyu dökmeden önce kupanıza ¼ çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca bir ıhlamur için öğütülmüş zerdeçal ile sıcak suyla birleştirebilirsiniz.

Kuru gözleme karışımlarında yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile 1 çorba kaşığı kızarmış susam tohumunu karıştırın ve humusun üzerine serperek tüketebilirsiniz.

Mercimek veya diğer baklagilleri soğan, zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile pişirin. Ya olduğu gibi servis edebilir ya da pişmiş mercimeği pişmiş kinoa ile birleştirip köfte yapabilirsiniz

Taze zerdeçal nasıl kullanılır?

Taze kökü kullanmak için önce soymanız gerekir. Sonra bir mikroplenik rende ile rendeleyin veya tüm parçaları kesin. Kullanılmayan kısmı plastik ambalaja sıkıca sarabilir ve bir hafta ile 10 gün arasında buzdolabında saklayabilirsiniz.

Zerdeçal sıvı olarak nasıl tüketilir?

1.Tarif: Yarım litre (500 ml) suyu kaynatın. Kaynamış suyun içerisine ufak parçalara parçalanmış veya toz şeklinde zerdeçal ekleyin.

5 dakika bekledikten sonra süzerek için gün içerisinde 2-3 fincan içilebilir.

2. Tarif: 1 bardak (200 ml) kaynamış suda, 1 çay kaşığı toz zerdeçal veya çay kaşığı toz karabiber ilave edip iyice karıştırın.

5-10 dakika bekletip ılık bir şekilde tüketin

Zerdeçalın cilde faydaları

Ciltte doğal bir ışıltı yaratır

Zerdeçal, antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşenler içerir. Bu özellikler cilde parlaklık sağlar. Zerdeçal ayrıca cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkararak canlandırabilir.

Baharatın cildiniz üzerinde olumlu bir etkisi olup olmadığını görmek için evde zerdeçal yüz maskesi deneyebilirsiniz. Az miktarda yoğurt, bal ve zerdeçal karıştırıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika açık tutun ve ardından suyla yıkayın.

Yaraları iyileştirir

Zerdeçalda bulunan kurkumin, iltihabı ve oksidasyonu azaltarak yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca vücudunuzun kutanöz yaralara tepkisini azaltır. Bu, yaralarınızın daha hızlı iyileşmesine neden olur.

Araştırmalar, zerdeçalın doku ve kolajeni de olumlu yönde etkileyebileceğini buldu. Sedef hastalığınıza yardımcı olabilir

Zerdeçalın antioksidan ve antienflamatuvar nitelikleri, alevlenmeleri ve diğer semptomları kontrol ederek sedef hastalığınıza yardımcı olur.

Sivilce izinin kaybolmasına yardımcı olur

Sivilceyi ve ortaya çıkan yara izlerini azaltmaya yardımcı olması için zerdeçal yüz maskesi etki sağlamaktadır. Anti-enflamatuar özellikler gözeneklerinizi hedef alıp ve cildi sakinleştirebilir. Zerdeçalın yara izini de azalttığı bilinmektedir. Bu karışım, yüzünüzün sivilcelerden kurtulmasına yardımcı olabilir.

Uyuz tedavisine iyi gelir

Hindistan'da yapılan erken bir çalışmada, Hindistan'a özgü bir bitki olan zerdeçal ve neem kombinasyonu uyuz tedavisinde etkili oldu. Uyuz, ciltte kızarıklık bırakan mikroskobik akarların neden olduğu bir durumdur.

Bir dizi başka dermatolojik duruma yardımcı olabilir

Ayrıca, egzama, alopesi, liken planus ve diğer cilt sorunlarına karşı önerilmektedir.