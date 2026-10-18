Thomas Reis, Beşiktaş'ı da yenerse tarihe geçecek

Trabzonspor'un başına geçen Thomas Reis, Beşiktaş karşısında alınacak bir galibiyetle tarihe geçmek istiyor. Galatasaray galibiyetinin ardından Beşiktaş’ı da mağlup etmek isteyen Alman çalıştırıcı, Trabzonspor tarihinde bir ilki başarmak için mücadele edecek.

REİS'TEN TARİHİ BAŞARI HEDEFİ

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken teknik direktörü Thomas Reis’de, Karadeniz ekibi ile yeni bir tarih yazmak için saha kenarında taktik mücadelesi verecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşılaşmasında yalnızca üç puan için değil, kulüp tarihine geçmek için de sahaya çıkacak. Bordo-mavili takımın başında çıktığı Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanan Alman teknik adam, Beşiktaş karşısında da sahadan galibiyetle ayrılması halinde Trabzonspor tarihinde ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak.

GALATASARAY'IN ARDINDAN SIRA BEŞİKTAŞ'TA

Göreve başladığı dönemde Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle dikkat çeken Reis, Beşiktaş karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılması halinde hem takımının galibiyet serisini devam ettirecek hem de bordo-mavili kulübün yabancı teknik direktörler döneminde ulaşılamayan bir başarıya imza atacak

12 YABANCI TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Trabzonspor tarihinde bugüne kadar farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teknik direktör görev aldı. Bordo-mavili takımda Alman Jürgen Sundermann ile başlayan yabancı teknik adam döneminde Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica takımın başında yer aldı. Thomas Reis, Beşiktaş karşısında elde edeceği galibiyetle bu isimlerin başaramadığı bir istatistiği yakalamayı hedefliyor. Alman teknik adam, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Trabzonspor kariyerine tarihi bir başlangıç yapmanın peşinde olacak.