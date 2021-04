Yıldırım'da hem hizmet hem tasarruf dönemi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2 yıllık görev süresince 550 milyon liralık borcu 350 milyon liraya düşürdüklerini, kentsel dönüşümleri sokak bazlı desteklediklerini, birçok mahallede plan ve imar meselesini çözdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yüzde 95 oranında onay verdiği 1200 konutluk Mevlana Projesi'nin ihalesi Mayıs ayında yapılıyor. Eski Fakülte'nin olduğu yerde Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi'ni inşa ediyoruz. Yeni Millet bahçeleri ve kent parklarıyla Yıldırım'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Yiğitler, 75.yıl, Esenevler, Değirmenönü, Karapınar ve Gökdere kenarında plan değişikliklerini gerçekleştirdik. Uyumayan Kütüphaneleri, engelsiz yaşam merkezleri, spor kompleksleri ve atıl durumdaki tesislerin yeniden düzenlenmesiyle Yıldırım'ın çehresini değiştiriyoruz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyenin 2 yıllık faaliyetlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay'ın da katıldığı basın toplantısıyla paylaştı.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Oktay Yılmaz, 'Sensiz olmaz Yıldırım' diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak, "Yapacaklarımızı Yıldırım Belediyesi olarak sadece bizler değil, tüm hemşehrilerimizin katkısıyla tüm kurum kuruluşların desteğiyle yapacağımıza inandık, inanıyoruz. Yıldırım, Bursa'nın yüzde 1'lik yüz ölçümü, yüzde 23'e varan nüfusuyla en yoğun ilçesi. Elbette bunun getirdiği güçlükler var. Anadolu'nun etkin motiflerinden aldığımız destekle bu güçlükleri gidereceğiz. Seçim döneminde Yıldırım'ın önceliğinin imar konuları olduğunu ifade etmiştik. Çok ciddi adımlar atacağımızı belirttik. Yıldırım Belediyesi olarak sadece bizler sorunları çözemezdik. Bakanlık, Büyükşehir Belediye boyutları vardı. Mülkiyetle ilgili boyutu vardı. Hemşehrilerimizin, kurumların, bakanlığın bu noktada katkı koyması gerekiyordu. Bu süreçte vatandaşlarımızın konuya bakışı diğer alanlarda talep ve şikayetlerini dikkate alarak yol haritamızı oluşturduk" dedi.

"İmar Kanunu'nda değişiklik işimizi kolaylaştıracak"

2019 yılını mali disiplin ve kent disiplini yılı ilan edip 550 milyon liralık borcu 2 yıllık süreçte 350 milyona düşürdüklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "2020 yılını fen işleri yılı ilan ettik. Bu yıl da inşallah yaptığımız projelerin vücut bulacağı atılım yılı olacağını paylaşmak istiyorum. Yıldırım'ın öncelikli gündeminin imar olduğunu ifade etmiştik. 3'te birinde imar uygulamalarıyla ilgili ciddi problemler var. Geçmişte yapılan çalışmalar, itirazlarla bozuldu. Tekrardan geriye dönüldü. 3-4 defa plan bozulup yeniden yapılan mahallelerimiz mevcut. Bu da doğal olarak kaçak yapılaşmayı beraberinde getiren etkenlerin başında geliyor. Biz öncelikle bu itirazların önüne geçmek için adım attık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim hazırladığımız teklifle imar kanununda değişiklik yaptı. İmar hususunda dava süreçleri 5 yılla sınırlandırıldı 1999 yılında Sinandede Mahallesi'nde imar uygulaması yapılmıştı ancak 2017 yılında bozuldu. Vatandaşlarımız 20 yıl sonra sıkıntıyla karşılaşıyordu. Parsel bazlı itirazlar planın bütünlüğünü bozuyordu. İki değişiklik imar kanununda devrim niteliği taşıdı. Bundan sonra yapacağımız imar uygulamaları bozulmayacak. Mahallelerimizde imar planı çalışmalarına başladık. Dönüşümle ilgili de sokak bazlı imar planları hazırlıyoruz. Yiğitler, 75.yıl, Esenevler, Değirmenönü, Karapınar ve Gökdere kenarında plan değişiklikleri gerçekleştirdik. Dönüşümün özel sektör eliyle olmasının önünü açmış olduk. 18.madde değişikliğinden sonra tapu dağıtımı, imar uygulamaları önemliydi. Samanlı'dan Şirinevler'e kadar olan 6 mahallede imar uygulamasına başladık. Bu anlamda geri dönüşüm sürecini bitirdik. Yılsonuna kadar tapu tescilini tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yavuzselim'den Şirinevler'e kadar bölgede binalar yükselecek"

Yavuzselim'den Şirinevler'e kadar olan bölgede binaların yükselmeye başlayacağını, kaçak yapılaşmanın da önüne geçileceğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Buralarda 30-40 dönümlük boş arsalar var. Şirinevler uygulamasını başlattık. Onu da bu yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Demetevler'de tapu dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kasım Önadım Bulvarı'nda 1999 yılında yapılmış imar uygulaması 2017 yılında bozulmuştu. Kasım Önadım Bulvarı üzerinde özel sektörün başlattığı dönüşümü hep birlikte göreceğiz. Mimar Sinan Bulvarı'nda da imar uygulaması başlattık. Değirmenönü ve Karapınar'da tapu teslim törenlerini gerçekleştirdik. 232 hektarlık alanda 6 bin 290 hak sahibine tapu dağıtımını gerçekleştirdik. Hüma Hatun Kentsel Dönüşüm Projesini neticelendirdik. Hak sahiplerine dairelerini teslim ettik. Belediye kaynaklarıyla borçlanarak yapıldığı için ciddi anlamda belediyeye yük getirmişti. Bir kısmı hak sahiplerin bir kısmı da satılarak yapılmıştı. 812 konut, 126 dükkan mevcuttu. Şu anda takas yapmıyoruz. Örneği görünce vatandaşımız bu işlere biraz daha sıcak bakıyor" dedi.

Mevlana Kentsel dönüşümünün ihalesi 24 Mayıs'ta

Samanlı Caddesi Mevlana Mahallesi kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini, 24 Mayıs 2021'de ihaleye çıkılacağını anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vatandaşla yüzde 95 oranında uzlaşıldı. 60 dönümlük alanda bin 244 konut yapılacak. Vatandaşın talebi, 'Dönüşüm istiyoruz, fark da ödeyebiliriz' diyorlardı. Bu farkı '2 yılda değil de 10 yılda yapın' dediler. 10 yıl vade açtık. Güzel bir proje ortaya koyduk. Bakanlığımızca beğenildi. TOKİ'nin desteğiyle bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşların bu ölçüde destek vermesi önemli. Vatandaşımız taşın altına elini koyduğunda birçok noktada TOKİ ya da özel sektör eliyle dönüşümler olacak. Burada yerinde 900 konut var. İki etaba ayırdık. İlk etapta 400 konut var. Bölgedeki hemşehrilerimiz boşaltıyor. Kira yardımı yapıyoruz. Eski binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. 24 Mayıs'ta da TOKİ tarafından ihalesi yapılacak. Zemin artı 8 kat binalarımız. Caddeden bakıldığında içerideki binaların görüleceği önü açık ufku açık bir proje olacak. Yıldırım'da yapacağımız dönüşüm projeleri için model olacak" ifadelerini kullandı.

"Dijital onay sistemini hayata geçirdik"

Bursa'da belediye olarak dijital onay sistemine geçen ilk kurum olduklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Dijital onay sistemine Bursa'da ilk olarak biz geçtik. Artık proje çizen mühendisler, mimarlar da evlerinden ofislerinden projelerini çizip dijital ortamda gönderecek. Arkadaşlarımız inceleyip onaylayacaklar. Hem pandemi sürecinde bunun önemini idrak etmiş olduk. Yapı ruhsatlarında şeffaf bir yönetime öncülük ettik. Diğer kurumlarımız ve belediyelerimiz buna geçtiğinde bu işlerin hızlı ve şeffaf olmasını sağlayacaktır" dedi.

"Mollaarap heyelan bölgesi riskli alan ilan edildi"

Mollaarap Bölgesi'nin heyelan bölgesi ve riskli alan ilan edildiğini, bugüne kadar 20 milyon lira kamulaştırma ödendiğini tüm binaların yıkılmasıyla burasının yeşil alan olacağını kaydeden Başkan Yılmaz, "Bölgede konutlaşmaya gidilmeyecek. 3,8 hektarlık alan Yıldırım'a kazandırılmış olacak. 20 milyonun üzerinde bedel ödedik. Tüm alan boşaldığında 60 milyon liralık kamulaştırma gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

"Bursa'da asfalt tesisi olan tek ilçeyiz"

Konforlu Yıldırım için çalıştıklarını, asfalt tesisi olan tek ilçenin Yıldırım olduğunu işaret eden Yılmaz, "2 yılda 164 bin ton asfalt ürettik. 95 bin tonunu Yıldırım sokaklarında kullandık. Diğer belediyelerimizin uygun şartlarda asfalt üretmesi için işbirliğine gittik. Bu üretim aynı zamanda bizim için bir kaynak. Bu sistem üretirken az da olsa gelir elde ediyoruz. 34 bin ton asfalt yama, 61 bin ton asfalt kaplama, 69 bin ton asfalt satış, toplam 164 bin ton asfalt ürettik. 30 kilometre yol açtık. Geçen yıl 163 metruk bina yıktık. 103 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik. Osmangazi'den devam eden Çelebi Mehmet Bulvarı, Mevlana, Yavuzselim arasında bin 100 metrelik alanda kamulaştırma yaptık. Hedefimiz bu yolu Polis Okulu kavşağına ulaştırıp orada da Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırmaları var. Bununla beraber eski fakülte trafik yükünü azaltmış olacağız. Şehrin güneyindeki Erdoğan Caddesi'nin Eseneveler kavşağı ile buluşturma çalışmamız var. Dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kafeler sokağı restorasyonu

Bursa'nın merkezinde de önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Setbaşı'nda kafeler sokağını yeniledik. Bu sokak Bursa için marka oldu. Esnaflar çok mutlu. Yaptığımız projelerde insanın hayatına dokunması bizleri en çok mutlu eden şey. Tarihi konaklarda cephe çalışmaları da yaptık. Ayrıca İsabey Mahallesi'nde de dönüşüm sağlıyoruz. Bir konak inşa ettik. 27 tanesi eski 85 bina var. İsabey'i de bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Köy camisinin restorasyunana da başlayacağız. İsabey'in cadde kaldırımlarını revize ederek bölgede kendine özgü bir kimlik oluşturacağız" diye konuştu.

Yıldırım'da 10 bin bina doğalgaza kavuşuyor

Yıldırım'da Ankara yolunun altındaki 10 bin hanenin doğalgaza kavuşacağını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Verdiğimiz sözü tutuyoruz. 2021 yılı içerisinde de mahallelerimizde doğalgaz altyapı işlemleri başlayacak. Bu işler bizim birlik beraberliğimizin sonucu. Seçim döneminde birlik beraberliğe vurgu yapmıştık" dedi.

"Eski Fakülte KAvşağı'na Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi inşa edeceğiz"

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni Yıldırım'a kazandırdıklarını, daha önce hasta yakınları oteli olan Mimarsinan'daki otelin de kütüphane olarak hizmet vereceğini bildiren Başkan Yılmaz, "Bu kütüphane 7 gün 24 saat hizmet ediyor. 20 bin eserimiz var. 300 kişilik çalışma salonumuz var. Bilgisayar laboratuvarı, kafeteryası var. Bin 250 metrekare kapalı alanı var. Çay çorba ikramımız var. Sadece Yıldırım'dan değil, Osmangazi, Nilüfer, Kestel Gürsu'dan da misafirlerimiz oluyor. Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi üzerinde de iki yıldır çalışıyoruz. 300 bin metrekare kapalı alanda, bin kişilik çok amaçlı salon, seminer, nikah salonları, cep sinemaları, sanat galerisi, 2 bin araçlık otopark. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız konu. Eski fakültenin olduğu bölgede 30 dönümlük alan var. Eski fakültenin olduğu ve BUSKİ'ye ait parkla birleştirerek yaşam merkezi oluşturmak istiyoruz. Burası sağlık alanı, sağlık alanını da ihmal edemeyiz. Çözümüyle uğraştık. Ankara yolunun eski fakültenin karşısında DSİ ile plan uygulama çalışmamız vardı. Tapumuzu elimize aldık. O tapu bölgedeki bizim mülkiyetimize geçen alan ile eski fakülte alanının takasını oluşturduk. Gençlere hizmet edecek bilim kültür sanat atölyelerimiz olacak. Çok yoğunluklu yapı olmayacak. Aşağıdaki alanın yüzde 30'unu inşaat yapacağız. Eski fakülte kavşağında olması sebebiyle trafik yoğunluğu da getirmesi söz konusu. Yoğunluğu da başka taraflara çekerek alternatif güzergahlar oluşturarak, yoğunluğu da azaltacağız. Bu proje için çok ciddi kaynak gerektiriyor. Büyükşehir Belediye başkanımızın desteğiyle kazandıracağız. 'Park et, devam et' anlamında da önemli bir nokta. İnsanımızın rahatlıkla ulaşacağız. Metroyla her yere ulaşabileceği lokasyon. 'Park et devam et' 2 bin araç için hizmet verecek" diye konuştu.

"Yıldırım'a Engelsiz Yaşam Merkezi"

Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi ve Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz, "Engelsiz yaşam okulumuz var. Orada ailelerimizin talebi vardı. Çocuklarımızın terapi alabileceği yere ihtiyacımız vardı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi yanında karayolları ait arazide alan ürettik. Burada Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Yıldırım'a kazandıracağız. 5 bin metrekare kapalı alan olacak. 5 bin metrekare açık alan olacak. Uzay terapisi, teknoterapi, sporla rehabilitasyon, hobi merkezi, gündüz bakım odaları, evde sağlık hizmeti, kuaför hizmeti vereceğiz. Mayıs ayında bu hizmetin temelini atacağız. Mollayegan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğunda ders gördüğü bir mekan. Restorasyonunu bitirmek üzereyiz. Ekim ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuk kütüphanesi, oyun alanları, etkinlik alanları, anneler için kültür sanat atölyeleri olacak. Havacılık ve Uzay Atölyeleri olacak. Barış Manço Kültür Merkezi'nde de Teknoloji, tasarım, doğa bilimleri, girişimcilik, dene-yap, yazılım ve robotik kodlama atölyesi olacak" dedi.

Spordan sanata, kültürel etkinliklerden istihdam programlarına kadar Yıldırımlıların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 7 yeni aile sağlığı merkezi inşa ettiklerini, her mahalleye sosyal yaşam merkezi kazandırmayı amaçladıklarını, iki yeni kapalı pazar yerini hizmete aldıklarını, kadın ve spor merkezleriyle gençlere ve kadınlara sosyal imkanlar sağladıklarını hatırlattı.

"1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz"

Yıldırım kent ormanını hayata geçireceklerini, bu dönemde Yıldırım'ın 1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan kazanacağının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Kent Ormanı 600 bin metrekarelik alanda, çocuk oyun alanları, spor aktivite alanları tahsisi tamamlandı. Yakın zamanda burada da süreç başlayacak. Vakıfköy Kent Parkı 230 dönümlük alanda inşa edildi. Açılışını gerçekleştireceğiz. Balaban Mesire alanını bitirdik. 48 dönümde yeni sezonda. Mayıs haziran aylarında açacağız. Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. 230 bin metrekarelik yeşil alan. Bakanlık ve büyükşehir desteğiyle inşaatı başlayacak. Cazibe Merkezi ve Kaplıkaya Kent Parkını birleştiriyoruz. Yeni sosyal tesisler, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı 180 dönümlük bir alan. Manej alanı olacak. Değirmenönü'ne 106 dönümlük yeşil alan kazandırıyoruz. Fevziye Parkı, Mollaarap'da vakıflardan tahsisini alarak başlayacağız. 50 dönümlük kent parkı oluşturmuş olacağız. Sular Vadisi geçmiş dönem başlayan ve toparladığımız proje. Mahallelerde 11 yeni parkı kazandırdık. Mevcut eskiyen parkları yeniledik. Mahalle meydanları oluşturuyoruz. Ayrıca hayvan barınağını da genişletiyoruz. Çevre dostu çalışmalarda ödüller kazandık. Yaptığımız tüm çalışmalarda çocuklarımızı da unutmuyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezi de yaklaşık 5 bin kişiye iş buldu. 31 bin kişiyle de görüşme yapıldı" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, pandemi süresince 35 bin Yıldırımlıya erzak kolisi dağıttıklarını, Ramazan ayında 1000 kişiye sıcak yemek desteğinin süreceğini sözlerine ekledi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı