Yeşil çayın faydaları neler? Yeşil çay kaç kalori? Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çayın cilde faydaları Sağlığınızı korumak için tercih edebileceğiniz çaylardan biri olan yeşil çay nedir? Yeşil çay nasıl saklanır? Yeşil çay nasıl kullanılır? Yeşil çay nasıl tüketilir? Yeşil çay maskesi nasıl yapılır? Yeşil çay kilo vermeye faydalı mı? Diş sağlığı, kolesterol, kanser, hipertansiyon için yeşil çay kullanımı

Doğal yollarla sağlığınızı koruyabileceğiniz kalorisi az, lezzetli ve rahatlıkla tüketebileceğiniz yeşil çay hakkında merak ettikleriniz haberimizde.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELER?

Günde 3-4 kupa yeşil çay içilmesi ile uygun miktarlarda antioksidan madde alınmasını sağlar.

YEŞİL ÇAYIN CİLDE FAYDALARI | YEŞİL ÇAY NASIL KULLANILIR?

Yeşil çay cilt için harika bir koruyucu ve canlandırıcıdır.

Yüksek miktarda antioksidan içermesi sebebiyle cildinizi serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanmayı ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

Yeşil çay ile küçük buz küpleri hazırlayabilirsiniz. Sabahları meydana gelen yüz şişmelerini azaltabilir hem de gözeneklerin küçülmesini sağlayabilirsiniz.

Göz altı morlukları için poşet yeşil çayları demledikten sonra poşetlerini buzdolabında soğutup, gözlerinizin üzerine koyup bekletebilirsiniz.

Makyaj yapmadan önce nemlendirici yeşil çay özlü krem kullanarak, makyaj malzemelerinin kanserojen etkilerinden cildinizi koruyabilirsiniz.

Yeşil çay egzamalı bölgeye iyi gelir.

Vücutta kaşıntı, kızarıklık veya saçta kepeklenme gibi sorunları olanlar için faydalı ve doğru bir tercihtir.

YEŞİL ÇAY MASKE

1 yemek kaşığı toz yeşil çay, 1 yumurtanın beyazı ve 1 çay kaşığı balı karıştırarak hazırlayabileceğiniz yeşil çay maskesi ile aknelere savaş açabilirsiniz. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 30 dakika bekleyin. Ardından bol su ile yıkayarak bir nemlendirici sürün.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Yeşil çay tüketilerek veya rahatsızlık olan bölgeye demleyip kullanarak vücuda farklı şekillerde fayda sağlar.

İçeriğinde yer alan polifenol sayesinde maddeler vücut için faydalıdır.

Teanin adlı amino asit ile kafeinin beyin performansına artırıcı etkisi olduğu görülmüştür.

Yapılan araştırmalara faydası olan bir çalışma da sürekli yeşil çay tüketen Uzak Doğu ülkelerinde yapılan epidemik çalışmalardır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar ana hatlarıyla şöyledir:

Günde 4 -5 kupa yeşil çay içilmesi halinde,

Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azalmış,

Kişilerin total kolesterol oranı yeşil çay içmeyenlere göre % 11 civarında düşük çıkmış,

Antioksidan etkiden dolayı, kolon, göğüs, küçük hücreli akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karşı koruyucu etki sağladığı tespit edilmiş.

Kansere karşı koruma sağlar

Kötü kolesterolü düşürür

Kalp sağlığına iyi gelir

Kan basıncını düşürür

Diş çürüklerini önler

Diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar

Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermeye yardımcı olur

Bağışıklık sistemini güçlendirir

YEŞİL ÇAY KİLO VERME

Yeşil çay zayıflama için çok etkili bir çaydır.

Açlık hissini bastırır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Antioksidan içeriği sayesinde yağı parçalar.

Bel bölgesindeki yağlanma için birebirdir. Böyle kalp krizi riski de azalır.

Hipertansiyon için yeşil çay

Böbrekler tarafından salgılanan ve hipertansiyonun ana nedenleri arasında yer alan anjiyotensin dönüştürücü enzimin (angiotension converting enzyme – ACE) etkileri yeşil çay sayesinde hafifletilebilir.

Buna bağlı olarak kan basıncı normal seviyelerinde seyrettiği için kalp krizi ve inme riskini düzenli yeşil çay tüketimi ile azaltmak mümkün. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılmış ve yayınlanmış bu araştırmalarda yeşil çay, çay olarak değil yeşil çay özü olarak kullanılmış.

Kolesterol için yeşil çay

Damar tıkanıklığına yol açan LDL kolesterolün birikmesini engellemeye yardımcı olan yeşil çay aynı zamanda tromboz olarak bilinen anormal kan pıhtılaşması nedeniyle görülen damar tıkanıklığı riskini de azaltıyor.

Kanser için yeşil çay

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar günde 2 bardak yeşil çay içmenin kanser gelişimini engellediğini ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmaların sayısı henüz yetersiz olarak kabul edilmektedir.

İlk çalışma; 1. ve 2. evre göğüs kanseri olan 500 Japon kadın üzerinde yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre ameliyat öncesi ve sonrası arttırılan yeşil çay tüketiminin kanserin nüks etme oranını düşürdüğü belirlenmiş.

Çin'de yapılan bir diğer araştırmada ise yeşil çay içmenin mide kanseri, yemek borusu kanseri, prostat kanseri, pankreas kanseri ve kolorektal kansere yakalanma riskini azalttığı sonucu elde edilmiş.

Son olarak, günde 2 bardak yeşil çay tüketmenin akciğer kanserine yakalanma riskini %18 oranında azalttığı bu alanda yapılan 22 çalışmanın sonucu olarak belirlenmiş.

Diş Sağlığı için yeşil çay

Diş çürümesinin ana nedeni olan diş yüzeyinde biriken ve plak tabakası oluşturan bakterilerin düzenli yeşil çay tüketimiyle azaltılabildiği çeşitli araştırmaların sonucu olarak bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Yeşil çay bakteri birikimini engellediği gibi diş eti hastalıklarıyla mücadelede etkin bir yöntem olarak yıllardır kullanılmaktadır.

YEŞİL ÇAY NASIL ELDE EDİLİR?

Yeşil çay, çay bitkisinin fermantasyon uygulanmamış yapraklarından elde edilir. Bitkinin tepesinde bulunan tomurcuk halindeki ve altındaki 2-3 yaprak toplanır ve kurutulur. Kimyasal yapısı siyah çaya benzer ama antioksidan etki gösteren polifenoller yeşil çayda çok daha fazladır.

YEŞİL ÇAY NASIL HAZIRLANIR?



5 dakika demlenmesi gereken yeşil çaya limon eklendiğinde antioksidan yoğunluğu artırılır.

Yeşil çaya 6 - 7 biberiye yaprağı atılabilir. Hem güzel koku verecektir hem de antioksidan etkisi artacaktır.

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Malzemeler;

1 bardak su

1 yemek kaşığı yeşil çay

4-5 damla limon suyu

1 tane çubuk tarçın

Tatlandırmak isterseniz 1 çay kaşığı bal

Dilerseniz biberiye

Yapılışı;

1 bardak kaynamış suyun içine bir miktar yeşil çay atın ve limon sıkın. 5 dakikada demlenen çayı afiyetle tüketebilirsiniz. Günde 2 kere içilmesi tavsiye edilir.

YEŞİL ÇAY KAÇ KALORİ?

1 fincan yeşil çay yaklaşık olarak 35-80 mg kafein içerir. Beyin işlevlerini destekleyen, metabolizmayı çalıştıran bağırsak problemlerine iyi gelen yeşil çay, 0 kaloridir.

YEŞİL ÇAY NASIL SAKLANIR?

Tazeliğinin bozulmaması, içindeki antioksidan miktarının azalmaması için iyi şekilde muhafaza edilmelidir. Uzun süre koruyabilmek adına ambalajını açtıktan sonra direkt ışığa ve ısıya maruz bırakmadan, serin bir yerde, hava geçirmeyen bir kapta muhafaza etmelisiniz.

YEŞİL ÇAY ÇEŞİTLERİ

Bancha Çayı

Chun Hao Çayı

Dao Ren Çayı

Dragonwell Çayı

Genmaicha Çayı

Gyokuro Çayı

Hojicha Çayı

Kai Hua Long Ding Çayı

Kukicha Çayı

Matcha Çayı

Sencha Çayı

White Monkey Çayı

Yeşil Çayın Yan Etkileri