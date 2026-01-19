İstanbul'da sabah işe giden vatandaşların karla imtihanı

İstanbul'da gece boyunca yağan kar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklarda uzun süre araçlarını temizlemekle uğraşırken, bazı vatandaşların yolda yürümekte güçlük çektiği görüldü.

