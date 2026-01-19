Haberler

İstanbul'da sabah işe giden vatandaşların karla imtihanı

Güncelleme:
İstanbul'da gece boyunca yağan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırarak işe gitmek isteyen vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Ara sokaklarda araçlarını temizlemekte güçlük çeken birçok kişi, yolda yürümekte de zorluk çekti.

İstanbul'da gece boyunca yağan kar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklarda uzun süre araçlarını temizlemekle uğraşırken, bazı vatandaşların yolda yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde bu gece ve sabah erken saatlerde kar yağışını arttırdı. Birçok ilçede sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Vatandaşlar Eyüpsultan'da karla kaplanan ara sokaklarda araçlarını temizlemek için uzun süre uğraş verirken, sokaklarda güçlükle yürüdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

