Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler

Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen yazışmalar dosyaya girdi.

TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALAR İNCELEMEYE ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Tuncay Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında 2 şüpheliye yönelik Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN KULLANICIYA İŞKENCE İDDİASI

Soruşturmada ayrıca, Tuncay Sonel'in aleyhine paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısının yakalatıldığı ve işkenceye maruz bırakıldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi. Bu iddialar da yürütülen soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel, 1970 yılında Adana’da doğan Türk bürokrattır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Sonel, çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevlerinde bulunduktan sonra 2017-2020 yılları arasında Tunceli Valiliği yaptı. Haziran 2020’de Ordu Valiliğine atanan Sonel, Ağustos 2023’te yayımlanan kararnameyle Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Sonel, üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla Nisan 2026’da tutuklandı. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Gülistan Doku dosyasında iki gün önce düzenlenen yeni operasyonda ise Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Beş ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda doktorlar, sağlık çalışanları, bilişim personeli, güvenlik korucuları ve bir bilişim şirketi sahibinin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com