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Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı Haber Videosunu İzle
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı
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Hindistan'da tarlada uyuyan bir çiftçinin gömleğinin içine kobra girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çevredekilerin dakikalar süren dikkatli müdahalesiyle yılanın çıkarıldığı ve çiftçinin sokulmadan kurtarıldığı görüldü.

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, tarlada uyuyan bir çiftçinin gömleğinin içine kobra girdiği öne sürüldü. Çevrede bulunan arkadaşları, panik yapmaması için çiftçiyi sakinleştirirken, yılanı güvenli şekilde çıkarmak için dakikalarca mücadele etti.

KIPIRDAMADAN BEKLEDİ

Görüntülerde çiftçinin, yılanın kendisini sokmaması için uzun süre neredeyse hiç hareket etmeden sırtüstü yattığı görülüyor. Çevresindekiler ise gömleğin düğmelerini tek tek açarak ve kıyafeti dikkatlice sıyırarak kobraya ulaşmaya çalışıyor.

DAKİKALAR SÜREN MÜDAHALE

Yaklaşık dört dakika süren müdahalenin ardından çiftçinin gömleği tamamen çıkarılıyor. Bu sırada çevrede bulunanlar büyük bir dikkatle hareket ederek yılanın saldırmasını önlemeye çalışıyor. Görüntülerin sonunda çiftçinin ayağa kalktığı ve herhangi bir yılan sokmasına maruz kalmadan kurtulduğu görülüyor.

Olayın tam olarak hangi bölgede meydana geldiği ve kobranın daha sonra nasıl uzaklaştırıldığına ilişkin ise resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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