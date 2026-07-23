Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bu yeni değişiklikle birlikte trafikteki yeni sürücülerin sorumlulukları artırıldı.

İKİ YILLIK SIKI DENETİM DÖNEMİ

Kabul edilen düzenlemeye göre; ilk defa sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden belge almaya hak kazanan kişiler, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle "aday sürücü" olarak kabul edilecek. Bu süreçte sürücüler trafikte hata payı çok daha düşük, sıkı bir denetime tabi tutulacak.

HANGİ İHLALLER EHLİYETİN İPTALİNE YOL AÇACAK?

Aday sürücülük süresi içinde yapılan bazı kritik hatalar, telafisi zor sonuçlar doğurarak ehliyetin tamamen iptal edilmesiyle sonuçlanacak. Yasaya göre ehliyetin iptaline neden olacak başlıca ihlaller şunlar:

Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ağır bir ihlalin gerçekleştirilmesi.

Trafik kurallarına uymayarak 75 ceza puanı sınırının aşılması.

Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi.

Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ve koruyucu sistemlerin (emniyet kemeri, kask vb.) kullanılması zorunluluğuna dair hükümlerden herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi.

YENİDEN EHLİYET ALMANIN ZORLU ŞARTLARI NELER?

Kurallara uymayarak aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar direksiyon başına geçebilmeleri için zorlu bir süreci baştan tamamlamaları gerekecek. İptal işlemi trafik zabıtasınca gerçekleştirilecek olan bu kişilerin, öncelikle psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek "sürücülüğe engel hali bulunmadığını" gösterir bir sağlık belgesi almaları zorunlu tutulacak.

Bu sağlık muayenelerinden başarıyla geçenler, kesilen idari para cezalarının tamamını ödedikten ve varsa bekleme sürelerini (veya geçici geri alma sürelerini) tamamladıktan sonra sürücü kurslarına sıfırdan kayıt olabilecekler. Adayların kurs eğitimlerine eksiksiz devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda yeniden başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları şart koşulacak.

Kaynak: Haberler.com