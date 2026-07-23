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Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil
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Alman devi Bayern Münih’in Fransız yıldızı Michael Olise, özel hayatındaki skandal iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Birlikte olduğu 25 yaşındaki Alman sevgilisinden dünyaya gelen bebeği "Benden değil" diyerek reddettiği öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, babalık durumunu kesinleştirecek DNA testini yaptırmayı da kabul etmediği öğrenildi.

Alman devi Bayern Münih’in Fransız yıldızı Michael Olise, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan şok iddiayla gündeme bomba gibi düştü. 25 yaşındaki Alman sevgilisinden dünyaya gelen bebeği "Benden değil" diyerek reddettiği öne sürülen genç futbolcunun, DNA testi yaptırmaya da yanaşmadığı iddia edildi.

"BENDEN DEĞİL" DİYEREK SIIRT ÇEVİRDİ

Sahadaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Michael Olise, bu kez saha dışındaki çalkantılı özel hayatıyla magazin ve spor basınının odağı haline geldi. İddialara göre, Fransız futbolcunun bir süredir birlikte olduğu 25 yaşındaki Alman kadın hamile kaldı. Doğumun gerçekleşmesinin ardından dünyaya gelen bebeği kabullenmeyen Olise'nin, "Bu çocuk benden değil" diyerek bebeği reddettiği ileri sürüldü.

DNA TESTİNE DE YANAŞMIYOR

Ortaya atılan şok iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Yıldız futbolcunun, babalık durumunun netleşmesi ve şüphelerin giderilmesi için talep edilen DNA testini yaptırmayı da kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası 25 yaşındaki annenin nasıl bir hukuki yol izleyeceği merak konusu olurken, Fransız futbolcu ve menajerlik cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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