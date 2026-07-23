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Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Tokat'ın Almus ilçesinde kene tutunması sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Şehriban Öztürk (72), hayatını kaybetti. Bu yıl Sivas ve çevre illerde KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Tokat'ın Almus ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk'ten acı haber geldi.

BİR HAFTA ÖNCE KENE TUTUNDU

Edinilen bilgilere göre, Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şehriban Öztürk’e yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kene temasının ardından bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları tarafından derhal Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SİVAS'TA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Almus'taki ilk müdahalesinin ardından sağlık durumu ağırlaşan Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cansız bedeni, hastane morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

BÖLGEDE CAN KAYBI 11'E ULAŞTI

Yaz aylarında kene vakalarının artış gösterdiği İç Anadolu ve Karadeniz geçiş bölgelerinde tehlike devam ediyor. Şehriban Öztürk'ün acı kaybıyla birlikte, Sivas ve çevre illerden gelerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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