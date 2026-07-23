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Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim

Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim
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Ünlü oyuncu Selin Şekerci, katıldığı bir etkinlikte muhabirlere altı aydır bitmek bilmeyen ev tadilatı yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı. "Altı aydır evsizim" diyerek göçebe bir düzen kurmak zorunda kaldığını belirten Şekerci, röportaja dahi bir arkadaşının evinde duş alarak geldiğini itiraf etti.

Başarılı oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla tanınan Selin Şekerci, katıldığı bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oldukça dikkat çekici ve bir o kadar da trajikomik bir itirafta bulundu. 

Ünlü oyuncu, aylar önce başlayan ve bir türlü bitmek bilmeyen ev tadilatı nedeniyle düzenli hayatından koptuğunu ve zor günler geçirdiğini açıkladı.

"ARKADAŞIMIN EVİNDE DUŞ ALIP GELDİM"

Kameralara yansıyan görüntülerde magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Şekerci, göçebe bir hayat yaşamak zorunda kaldığını esprili bir dille anlattı. Uzun süredir kendi düzenine geçememekten dert yanan güzel oyuncu, bitmeyen bir ev tadilatı olduğunu ve tam altı aydır evsiz kaldığını söyleyerek yaşadığı çileyi gözler önüne serdi. 

Durumun geldiği noktayı özetleyen Şekerci, röportaj verdiği alana dahi başka bir arkadaşının evinde duş alarak gelmek zorunda kaldığını samimiyetle dile getirdi.

GECİKMEYİ USTALARA VE NAZARA BAĞLADI

Muhabirlerin, bir tadilatın neden bu kadar uzun sürdüğüne dair şaşkınlıkla yönelttiği sorulara ise Şekerci, inşaat ve dekorasyon işlerinde yaşanan o meşhur problemleri işaret ederek yanıt verdi. Sürecin uzamasının ardında ustalar ve mimarlarla yaşanan klasik aksaklıkların yattığını belirten ünlü oyuncu, durumu bir talihsizlik ve nazar olarak değerlendirdi. 

Yeni evinin heyecanı adeta yılan hikayesine dönen Selin Şekerci, tüm bu aksiliklere rağmen tadilat bittiğinde sonucun çok güzel olacağına inandığını söyleyerek pozitif enerjisinden ödün vermediğini gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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