Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim

Kanal D’nin yıllara meydan okuyan fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar’da 'Şule' karakterini canlandıran oyuncu Ecem Öz, katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu. Güzel oyuncunun ilk buluşmada eve davet edilme konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

"MERAK EDER, GİDERİM"

Programda özel hayatına ve ilişkilerdeki sınırlarına dair soruları yanıtlayan Ecem Öz, bir ilk buluşma senaryosu üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. İlk buluşmada eve davet edilmenin kendisini önce kızdıracağını belirten oyuncu, buna rağmen karşı tarafı analiz etmek için bu teklifi kabul edebileceğini söyledi: "Biri ilk buluşmada beni eve götürmeye çalışırsa sinir olurum; hem de beğendiğim biri olsa bile... Ama 'Hadi gidelim bakalım' derim, işim de yoksa giderim. Evde ne yapacağını görmek isterim. Niye eve götürmek istiyor onu anlamaya çalışırım. Zaten kararımı da tam olarak orada veririm."

Samimi ve filtresiz açıklamalarıyla dikkat çeken genç oyuncunun bu sözleri, kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com