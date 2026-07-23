Bankalar emekli kapmak için kesenin ağzını açtı! Promosyon 30 bin TL'ye çıktı

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da promosyon kampanyalarını yeniledi. Emekli maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen müşterileri çekmek için rekabeti artıran bankalar, nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, kredi kartı avantajları, otomatik fatura ödeme ödülleri ve çeşitli ek kampanyaları da devreye aldı.

Milyonlarca emekli ise en avantajlı teklifi sunan bankayı belirlemek için güncel kampanyaları karşılaştırmaya başladı.

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON 30 BİN TL'YE ULAŞTI

Güncellenen kampanyalara göre, belirlenen ek koşulların yerine getirilmesi halinde Yapı Kredi, Albaraka Türk ve DenizBank toplamda 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül imkanı sunuyor.

Garanti BBVA ile İş Bankası'nın kampanyalarında toplam avantaj tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkarken, TEB ise emeklilere 21 bin TL'ye varan destek sağlıyor.

KAMU BANKALARINDA EN YÜKSEK ÖDEME 12 BİN TL

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ta ise promosyon ödemeleri emekli maaşına göre değişiklik gösteriyor. Kamu bankalarında sunulan en yüksek nakit promosyon tutarı 12 bin TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

Promosyondan yararlanabilmek için emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve maaşın üç yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

UZMANLARDAN EMEKLİLERE UYARI

Uzmanlar, banka tercihinde yalnızca promosyon tutarına odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Emeklilerin faizsiz finansman imkanları, kredi kartı avantajları, otomatik ödeme kampanyaları ve bankanın sunduğu genel hizmet kalitesini de birlikte değerlendirmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haberler.com