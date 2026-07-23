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Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
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Forbes'un güncellenen anlık milyarderler listesinde Türkiye'nin en zengin ismi değişti. Kazancı Holding CEO'su Şaban Cemil Kazancı, Murat Ülker'i geride bıraktı ve zirveye yerleşerek Türkiye’nin en zengin ismi oldu.

Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nin güncel verilerine göre Türkiye'nin en zenginleri listesinde iş dünyasında çok konuşulacak bir değişim yaşandı.

YENİ ÜNVANINI KAPTI

Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şaban Cemil Kazancı, servetinde yaşanan yükselişle birlikte Türkiye'nin en zengin kişisi unvanını elde etti.

Şaban Cemil Kazancı

ZİRVE ARTIK ONUN

Şaban Cemil Kazancı'nın varlığı, Forbes verilerine göre günlük 121 milyon dolarlık (%2,36) artışla 5,3 milyar dolara ulaştı. Bu artışla birlikte küresel sıralamada 794. sıraya tırmanan Kazancı, Türkiye sıralamasında ise birinci sıraya yerleşti.

UZUN SÜREN BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI

Uzun süredir “Türkiye’nin en zenginleri” listesinin başında yer alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ise 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci ismi oldu. Ülker, dünya genelindeki milyarderler listesinde 797. sırada yer alıyor.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaygun Demir:

gıda dedektifi sayesinde bilinçlendik koltuğundan oldu palm yağcı

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sonuç olarak, 2 M² müstakil tapu ..))

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