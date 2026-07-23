Adana Otogarı'nda kamulaştırma mağduriyeti

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde dönüşüm kararı aldığı Adana Otogarı'nda başlatılan kamulaştırma süreci, iş yeri sahiplerini mağdur etti. 2016 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Üst Çavuş İsmail Demir'in babası Arif Demir, kendisine teklif edilen kamulaştırma bedelinin emeğinin karşılığı olmadığını belirterek değerinde kamulaştırma istedi.

1993 yılında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde hizmete açılan Adana Otogarı, yaklaşık 122 bin 250 metrekare alan üzerine kuruldu. 72 peronu ve 150 araçlık otoparkı bulunan terminalde yaklaşık 200 iş yeri ile şehirlerarası otobüs firmalarına ait 28 yazıhane faaliyet gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü doldurduğu ve yetersiz kaldığı gerekçesiyle otogarın yerinde dönüştürülmesine karar verirken, bu kapsamda özel mülkiyette bulunan iş yerlerinin kamulaştırılması için çalışma başlattı.

Kamulaştırma sürecinde belirlenen bedellerin düşük olduğunu savunan iş yeri sahipleri ise mağdur edildiklerini öne sürdü. Tepki gösteren isimlerden biri de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın jandarma binasına düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş İsmail Demir'in babası 70 yaşındaki Arif Demir oldu.

Otogarda oto yıkamacılığı yapan iki iş yerine sahip olduğunu belirten Demir, belediyenin her bir iş yeri için 500'er bin lira teklif ettiğini ifade ederek, "2 dükkanımız var, bu yaşta emekli olmama rağmen çalışıyorum. 2 dükkana 500'er bin lira verdiler. Biz de itiraz ettik, gerçek değerinin verilmesini istedik. 50 senelik emeğimizi buraya gömdük. Çok düşük para veriyorlar, kabul edemeyiz" dedi.

Şehit babası olduğunu hatırlatan Demir, "Ben şehit babasıyım, bizi mağdur etmemelerini istiyorum. Benim şehit babası olduğumu da biliyorlar. Şu anda bekliyoruz, çalışmaya devam ediyorum. Buraya yeni otogar yapılmasını isteriz ama herkesin de hakkı verilsin" diye konuştu.

Otogarda kahvehane işleten Hıdır Yağmur da kamulaştırma bedellerinin yeniden değerlendirilmesini isteyerek, "İnsanların mağdur edilmesini istemiyoruz, herkesin hakkı verilsin. Fazla bir şey de verilmesin. Bize henüz tebligat gelmedi ama birçok arkadaşımıza düşük fiyat verildiği için itiraz ettiler. Bize de kağıt geldikten sonra biz de itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı