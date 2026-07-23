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Sapık milyarder ölmedi mi? "Jeffrey" diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı Haber Videosunu İzle
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
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Trafikte üstü açık bir araçta seyahat eden ve 2019 yılında ölen Jeffrey Epstein'a inanılmaz derecede benzeyen bir adamın kaçış anları büyük yankı uyandırdı. Yan araçtan çekilen görüntülerde, kendisine "Jeffrey" diye seslenilmesi üzerine dönüp bakan adam, hemen ardından "Epstein" denildiğini duyunca paniğe kapılarak aniden gaza bastı ve hızla gözden kayboldu.

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri şaşkına çeviren bir video, komplo teorisyenleri arasında büyük yankı uyandırdı. Trafikte seyir halindeyken yan araçtaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2019 yılında hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a şaşırtıcı derecede benzeyen bir adam dikkat çekti.

"JEFFREY" DİYE SESLENİLİNCE DÖNÜP BAKTI

Amatör kameraya yansıyan anlarda, siyah üstü açık lüks bir otomobilde seyahat eden beyaz şapkalı ve güneş gözlüklü yaşlı bir adamın elindeki kırmızı telefonla ilgilendiği görülüyor. Aradaki benzerliği fark eden ve kayda giren diğer araçtaki kişi, camını indirerek bu gizemli şahsa "Jeffrey" diye sesleniyor. 

Sesin geldiği yöne doğru başını çeviren ve ismine tepki verircesine dönüp bakan adamın Epstein'a olan inanılmaz benzerliği bu anlarda çok daha net bir şekilde kameralara yansıyor.

SOYADINI DUYUNCA PANİKLE UZAKLAŞTI

Görüntüyü çeken kişinin "Jeffrey" seslenişinin hemen ardından "Epstein" diyerek bağırmasıyla birlikte olay çok daha tuhaf bir hal alıyor. İsmini ve ardından gelen soyadını duyan gizemli adam, kamerayla kaydedildiğini fark ettiği an paniğe kapılarak hızla gaza basıyor ve üstü açık aracıyla saniyeler içinde trafiğin ortasında uzaklaşıp gözden kayboluyor. 

Bu ani kaçış anı, sosyal medyada Epstein'ın aslında ölmediğine dair yıllardır süregelen iddiaları ve komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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