Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: "Ön Seçime de Varım, Merkez Yoklamasına da Varım"

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 'Hizmetle parlayan Gaziemir' başlığıyla düzenlediği basın toplantısında 4,5 yıllık başkanlık döneminde yaptığı çalışmaları anlattı. "Gaziemir'deki seçimi CHP açık ara farkla yine alacak... En az yüzde 60 oyu hedefliyorum " diyen Arda, CHP'deki aday belirleme tartışmalarıyla ilgili de "Ön seçim derlerse eğer Halil Arda ön seçime de var" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Double Tree Hilton Otel'de basın mensupları ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi. 'Hizmetle Parlayan Gaziemir' temasıyla düzenlediği basın toplantısında belediye başkanı olarak hizmet verdiği 4,5 yılda Gaziemir'de yaptığı ve temelini attığı çalışmaları paylaşan Arda, şunları söyledi:

"ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK SERGİLEDİK"

"31 Mart 2019'da rekor bir oyla seçimleri kazanmıştık. Benden önce yüzde 47 ile kazanılmış bir seçim vardı, bizim dönemimizde yüzde 58 oy aldık. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 67,31'e oyumuz çıktı. Gerçi ittifak da olmasına rağmen, yerel seçimde de ittifak vardı. Bu alınan rakamlarda bizim de payımızın ciddi bir şekilde olduğunu biliyorum. Gaziemir Belediye Başkanı olarak görev süremizin geride kalan 4,5 yılında fiziki, sosyal, kültürel alanda birçok çalışmalara imza atarak geleceğin Gaziemir'ini kurmak için önemli adımlar attık. Burada en önemli şeylerden birisi; mali disiplindi, kamulaştırmaydı, kamusal alanları genişletme gibi 4-5 kalemlik başlığım vardı ilk seçildiğimizde. Kültür, sanat, sağlık, sosyal hizmet alanlarında örnek bir belediyecilik sergiledik. İlçemizin altyapısından parklarına, yeşil alanlarından yollarına kadar zorlu ekonomik koşullar karşı önemli çalışmalar ve yatırımlar yapıldı. Bu hizmetlerin yanında, Gaziemir'in geleceğine de imza olarak kalacak, örnek vizyon projeler hazırladık.

"TEMİZLİĞİN KAMULAŞTIRILMASINDAN 30 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİK"

Göreve geldikten sonra ilk işimiz sürdürülebilir bir mali tabloydu. Çünkü her işin başı para, para yoksa zaten hiçbir iş yapamıyorsunuz. İlk önüme gelen fatura; temizlikle ilgili bir hak ediş faturasıydı ve rakam inanılmazdı. O anda yaptığım küçücük bir hesapla bile ayan beyan görünüyordu ki; çöp taşeronu Gaziemir Belediyesi'nin üstünde bir yüktü. İlk yaptığımız işlerden birisi çöp taşeronuyla anlaşmamızı bitirip 19 tane yeni temizlik aracı satın alıp hemen işimize başladık. Bu geçen 4,5 yıl içerisinde, -bugünün parasıyla- sadece temizliğin kamulaştırılmasından 30 milyon lira tasarruf ettiğimizi görüyorum ki bu Gaziemir ilçesi için inanılmaz bir rakam, sadece tek bir kalem için söylüyorum.

"GAZİEMİR BELEDİYESİ ARAÇLARININ 3'TE 1'İ BİZİM DÖNEMİMİZDE YENİLENDİ"

Bu 4,5 yıllık süre içerisinde sadece 19 tane çöp kamyonu değil, 40 tane yeni araç aldık. Engelli aracından, ikram araçlarına, iş makinelerinden silindirlere yeni 40 tane araç aldık. Bu Gaziemir'deki araçların 3'te 1'i demek. Gaziemir Belediyesi araçlarının 3'te 1'ini bu süreçte yeniledik ve hiçbirisini krediyle almadık, tamamını kendi öz kaynaklarımızla, Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldık. Bu filoyla kendi kendine yetebilen bir belediye inşa ettik. Doğru yatırımlarla yolumuza devam ettik.

"GAZİEMİR BELEDİYESİ BİR TANE MAL SATMADI"

Bu kontrollü bütçe sayesinde -dikkatinizi çekmek istiyorum- Gaziemir Belediyesi bir tane mal satmadı. Bugün diğer belediyelere baktığımızda, özellikle AKP'li belediyelerde inanılmaz bir mal satışı var. Gaziemir Belediyesi bir tane malını satmadan 4,5 yılda önemli işler yaptı. Aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyona rağmen hedeflerinizi doğru biçimde planlayarak bu zorlu süreçte bile yatırım yapan bir belediye yaratmayı başardığımızı söylemek istiyorum.

"KAFE BELEDİYECİLİĞİ YAPIYOR DENİLİYOR, BU DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"

Kamusal alanları genişletme gibi bir derdim vardı. Çünkü Gaziemir Belediyesi'nin bütün mallarının hepsi kiraya verilmişti ve kiracılarla ilgili sorunlar yaşanıyordu, kira bedelleri düşüktü, bedeli arttıramıyorsunuz... Ben kamusal alanları genişletmek istiyordum, bunu zaten seçim çalışmalarımda da söylemiştim. Bu geçen sürede belediye mülklerimizi kendimizin işletebileceğini ve başarılı bir işletme ortaya koyabileceğini biliyordum. Mesleğim gereği, mali müşavir olarak birer birer bu alanları geri belediyemize kazandırarak Gaziemir Belediyesi olarak işletiyoruz. Bütün hesabını, günü gününe ben kendim takip ediyorum. Asla zarar ettirmeyeceğimiz işletmeler olarak devam ediyorlar. Bunların başında bir çoğunuzun bildiği 'Porta Cafe'ler geliyor. 'Kafe belediyeciliği yapıyor' deniliyor, bu doğru bir şey değil. Aslında Porta Cafe'ler bir sosyal alan. Bir ve ikincisini açmıştık, üçüncüsünü de Sarnıç Meydanı'nda, 4 mahallenin olduğu yerde açacağız. Porta Cafe'mizin birincisine 2 yıl içerisinde 1 milyon 771 bin 636 kişi gelmiş. Porta 2'ye 1 milyon 240 bin 808 kişi gelmiş. Buralar cebinizde paranız olmasa bile saatlerce oturabileceğiniz, hiç kimsenin hesap sormadığı, 'Burada neden oturuyorsunuz' demeyeceği sosyal hizmet alanları aslında. Bu şekilde açtığımız tesislerde, şu anda çalışanlarımızın yüzde 70'i kadın. Aynı zamanda bu Porta Cafe'ler kendi mutfağında Üretici Kadın Kooperatifi'yle birlikte çalışıyor. Bütün yaptığımız işlerde, bir STK'yı oraya partner olarak ilave ediyoruz. Porta Cafe'lerde şu anda Üretici Kadın Kooperatifi'nden 45 kişi çalışıyor. 45 kadın; bunlar 8 saat çalışamayacak insanlar. Kimi sabahtan gelip 2 saat çalışıyor, kimi öğleden sonra geliyor, kimi akşam geliyor. Evinde yaşlısı, engellisi, hastası olan, 8 saat çalışamayacak insanlar gelip üretiyorlar. Kaçar saat çalıştılarsa, puantaj üsülü hizmetleri ödeniyor.

"HİÇ SOSYAL HİZMET UZMANI YOKTU, 8 UZMANI İSTİHDAM ETTİK"

Gaziemir Belediyesi'nin bu hizmetlerinin yanında sosyal hizmet alanında da büyük fark yarattığımızı söylemek istiyorum. Birçok alanda vatandaşlarımızın yanlarında, onları dinleyebilen, dertlerini anlayabilen, çözüm üretebilen bir belediye olmak için yola çıkmıştık. Belediye bünyemizde sosyal hizmet uzmanı hiç yoktu, 8 tane sosyal hizmet uzmanının istihdamını sağladık. Genel başkanımız da seçim çalışmalarında, 45 bin sosyal hizmet uzmanının istihdam edileceğini söylüyordu. Sosyal hizmet uzmanlığı mesleğini biliyordum ama ayrıntılarını bilmiyordum. Belediye başkanı seçildikten sonra gördüm ki; o sokaklarda dolaşan, kapıları çalan, o insanların derdini dinleyen, bilimsel olarak onlara yaklaşan 8 sosyal hizmet uzmanı istihdam ettik. Çocuk gelişim uzmanları, psikologlar istihdam ettik, bunların sayısını arttırdık. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın derdine derman olmak için var güçleriyle çalışıyor. Sosyal hizmet uzmanlarımız geçen süre içerisinde 3 bin 118 vatandaşımız ile psikologlarımız ise 2 bin 347 vatandaşlarımız ile bire bir görüşme sağlayarak onların hayatlarına dokundu. Kadınların yaşadığı sorunları çözebilmek için Kadın Danışma Merkezi'miz 4,5 yılda 3 bin 150 kadına destek oldu.

"HİÇ KİMSENİN EVİNE KOLİ GÖTÜRÜP KOMŞUSUNA KARŞI RENCİDE ETMİYORUZ"

Mahallelerimizde bulunan Cumhuriyet Semt Evleri'miz de kadınların ve çocukların yanında olan bir merkez haline getirdik. 4,5 yılda 18 yetişkin, 17 tane çocuk branşında açtığımız kurslarımızla yaklaşık 26 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Bu bizim açımızdan çok büyük bir gurur kaynağı.

Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz son yıllarda, açılışından bu yana 3 yıl geçen bir Sosyal Market'imiz var. Sosyal Market'imizde şu anda bin 47 aileye her ay yardım yapıyoruz. Elektronik kartları var, geliyorlar, elektronik kartlarında puan yüklü. Bu puanların ne kadar olacağına sosyal hizmet uzmanları karar veriyor ve bu bin 47 ailenin hiçbirisini tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Sosyal hizmet uzmanları onları tespit ediyor. Hiç kimsenin evine biz koli götürmüyoruz, hiç kimseyi ailesine, komşusuna karşı rencide etmiyoruz. Geliyorlar, yüklü puanlarla bütün ihtiyaçlarını, hiçbir ücret, hiçbir bedel ödemeden alıp gidiyorlar ve Sosyal Market projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor.

"459 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİYLE REKORA İMZA ATTIK"

2019'da söz vermiştik; kültür, sanat ve sporla gelişeceğiz diye. İlk yaptığımız işlerden birisi; Atatürk Kültür Merkezi'ni yenilemek oldu. 30-35 yıllık bir geçmişi olan kültür merkezi çok kötü durumdaydı. 2019'un rakamlarıyla yaklaşık 7 milyon lira bir para harcayarak kültür merkezimizi yeniledik. En önemli şeylerden birisi, 4 katlı binada asansör yoktu. Engellilerin erişimi düşünülmemişti. Asansörden, sahneye çıkan asansörüne kadar yeniliklerle Atatürk Kültür Merkezi'mizi yeniledik. 4,5 yılda 40 branşta açtığımız kültür ve spor kurslarından bugüne kadar 12 bin 600 vatandaşımız yararlanırken, 459 kültür sanat etkinliği düzenleyerek bu alanda da önemli bir rekora imza attığımızı belirtmek istiyorum.

"ZAMLARLA AKARYAKIT FATURAMIZ 1 MİLYON 250 BİN LİRAYA YÜKSELDİ"

İlçeye modern bir görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını arttırmak için ilçemizin 16 mahallesine yol yapım ve onarım çalışmaları da eksiksiz sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yolları yeniliyoruz, her mahallede asfaltlama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemlerine devam ediyor. İmar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların asfaltlamasını yapıyorlar. Ama bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim; sadece 2 ayda akaryakıta gelen zam nedeniyle, aylık 550 bin lira tutan akaryakıt faturamız 1 milyon 250 bin liraya çıktı. Sadece 2 ayda... Bizler kendi özel aracımızın bir deposunu doldururken hesap yaparken Gaziemir Belediyesi'nin 149 tane aracı vızır vızır çalışıyor ve akaryakıt yakıyor. Sadece akaryakıt zammının yıllık bize faturası, 10 milyon lira civarında olacak. Asfalt dediğimiz şey de bir petrol türevi olduğu için inanılmaz pahalı. Buna rağmen yollarımızı yapmaya devam ediyoruz.

3 BİN METREKARELİK GENÇLİK MERKEZİ AÇILIYOR

'Genç dostu Gaziemir' olacağız demiştik. Bu anlamda 'Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi' diye bir ofis açmıştık. Yurt dışında eğitim imkanlarından birçok gencimizin haberi yok, birçok karşılıksız burslar var, özellikle Avrupa ülkelerinde. Çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda bir danışmanlık hizmeti veriyoruz ve hiçbir ücret almıyoruz. Dışarıdan bin 500- 2 bin euroya verilen bu hizmeti ücretsiz olarak gençlerimize sunuyoruz. Gaziemir'de her gencin en az 1 yabancı dil bilmesini istiyorum, böyle bir hayalim var. Bu resimde gördüğünüz alan belediyemize ait bir alandı. Burasıyla ilgili bir proje geliştirdik, bir gençlik merkezi olacak. 3 bin metrekare kapalı alana sahip. Ne demek 3 bin metrekare? 20 tane 150 metrekarelik daire düşünün. 3 bin metrekarelik bir kapalı alanda Gaziemir Gençlik Merkezi'ni şubat veya mart ayında açmayı düşünüyoruz. Sessiz çalışma alanları, dil laboratuarları, Youtuber odaları, e-spor odaları, mutfak atölyeleri... İnanılmaz, gençlerin içinden çıkmayacağı bir şey. Yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım. Bu sosyal belediyecilikle ilgili ayırdığımız kaynakları yol yapmaya harcasaydık bütün yollarımız çok güzel olabilirdi ama ihmal ettiğimiz de çok önemli bir kesim de olurdu"

"ÖZGÜR BAŞKANIMIZIN GELMESİNE SEVİNDİM"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP kurultayındaki değişimi yorumladı. Arda, "CHP'de değişim oldu. Ben eski genele başkanımızı da çok seviyorum, yaklaşık 4 yıldır da onunla birlikte çalıştık. Onunla birlikte çok önemli şeyler yaptık, 6 ayda bir iktidar olmadığımız belediyeler de yaptığımız Belediye Başkanları Çalıştayı bence inanılmaz bir projeydi. Bunun efektlerini de gördük. Evet, bir yöntem denedi, sağla ittifak yaptı. Matematiksel bir birliktelik olmadığını, helalleşme lafının altının doldurulduğunu düşünüyorum, biz herkesle kucaklaşabiliriz mesajını verdi ve oylarımızın artışındaki neden de odur belki. Kazanamadık ama oylarımızda da artış oldu. Başarılı olsaydı cumhurbaşkanı olacaktı, başarılı olmadığı takdirde genel başkanımızın değişeceğini biliyorum ama Özgür Başkanımızla da zaten biz 5 yıldır bu yolu birlikte yürüyorduk. Özgür Başkanımızın gelmesine sevindim. Bir değişim yaşandı, yöntemi farklı olabilirdi, işin orasında değildim. Ama halkta bir umutsuzluk vardı. Hepiniz biliyorsunuz ki kimse sandığa gitmek istemiyordu. Bu düşüncenin değiştiğini, tam tersi bir ivme kattığını düşünüyorum ve özellikle Gaziemir'deki gençler üzerindeki etkisini görüyorum. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"GAZİEMİR'DEKİ SEÇİMİ CHP AÇIK ARA FARKLA YİNE ALACAK"

Tekrar aday gösterildiği takdirde hedeflediği ve alacağı oy oranı sorulan Arda, "Anketler yapıyoruz ama en büyük anket benim. Çünkü çok sokaktayım, çok insanlarla birlikteyim ve o hissi alıyorum. Burada anketlere de dikkat çekmek istiyorum. Anketlerin nasıl yapıldığı çok önemli. 16 tane ilçem var; hepsinin nüfusu farklı. Eğer denekleri seçerken nüfusa oranlayarak seçerseniz, eğer deneklerde kadın-erkek eşitliğine dikkat ederseniz -çünkü Gaziemir'deki neredeyse yarı yarıya kadın erkek eşitliği- yaş gruplarına, mezheplere, mahallelere dikkat ederseniz, doğru denekler seçerseniz doğru sonuçlar da alırsınız. Bu değişimin bir heyecan yarattığını görüyorum, oy oranımızda bir eksilme olacağını düşünmüyorum. İyi Parti bu seçimde ayrı olarak girme düşüncesini deklare etti, bu önümüzdeki süreçte değişebilir, görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Ama değişmese de Gaziemir'deki seçimi CHP açık ara farkla yine alacak. Çünkü bunu sahada görüyorum. Bin 47 aileye yardım ediyoruz belki çoğu AKP'li, hiç önemli değil. Ben AKP'ye oy vermiş kadınlarla da karşılaşıyorum ve şunu söylüyorlar; 'Hangi partiden aday olursan ol, istersen komünist partisinden aday ol, aayımız sensin, sana oy vereceğiz' diyorlar. Bu kıymetli, zaten hepinizin bildiği gibi yerel seçim dinamikleri çok farklı, bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yüzde 67,31 bir oy var. Ben hep çalışma arkadaşlarıma şunu söyledim; bu cumhurbaşkanlığı seçimi ama aynı zamanda bu bizim karnemiz. Dolayısıyla buradaki oy oranı, bizim çalışmalarımızı da yansıtacak. Yüzde 67,31 oy alamayız ama benim hedefim -daha önce yüzde 58 ile seçilmiştik- İyi Parti ayrı girerse en az yüzde 60 oyu hedefliyorum, onu da sahada görüyorum" yanıtını verdi.

"ÖN SEÇİME DE VARIM, MERKEZ YOKLAMASINA DA"

CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme kriterleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Arda, şu ifadelerini kullandı:

"Genel merkez hangi kararı verirse ben varım. Ön seçim dese de varım, merkez yoklaması dese de varım. Hepsine varım. Dolayısıyla genel merkezin alacağı karara saygı duyuyorum. Bu dönemde özellikle mevcut belediye başkanlarıyla ilgili, yeni aday adaylarını toplum tanımayabilir, yeni aday adaylarının kendisini tanıtması veya halka sorduğunda belirlenmesi zor olabilir. Fakat mevcut belediye başkanının bir bahanesi olamaz, mevcut belediye başkanı 5 yıldır sahadadır, çalışıyordur. Bilimsel kriterlere uyan, doğru bir kamuoyu yoklaması zaten yüzde 1, yüzde 2 şaşıyor. Dolayısıyla mevcut belediye başkanlarıyla ilgili kamuoyu yoklaması yapılması ki kaldı ki genel merkezimizin 6-7 tane firma ile çalışacağı söyleniyor ve bunların başladığı söyleniyor, doğru bir kriter olacağını düşünüyorum. Kendi açımdan hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sahada bunu görüyorum, kendi yaptığımız anketler var, bilimsel çalışıyoruz. Ön seçim derlerse eğer Halil Arda ön seçime de var. Ondan da asla rahatsız olmayız"

"BEN DE ONLARI VE PARTİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında daha önce ifade ettiği 'İyi ki Halil Arda'ya kefil olmuşum' sözleri hatırlatılan Arda, 'Özel'in Kefilliği devam edecek mi?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Onu Özgür Özel'e soracaksınız. Tabii, bu işin şakası. Özgür Başkanımız Manisalı, komşumuz olduğu için bir tanışıklığımız var. Kefaleti vardır ama ben Parti Meclisi'nde hiç tartışılmayan adaylardan birisiyim. Hiç tartışılmadan Parti Meclisi'nden ataması yapılmış birisiyim, rekor oyla seçildiğimi zaten söylemiştim. Bana bir kefaleti söz konusuysa, zaten onlara karşı büyük bir sorumluluğum var. Sadece o değil; bütün parti meclisimize, MYK üyelerimize, eski Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'a ve onun ekibine, hepsine karşı sorumluluğumuz var. Hata yapma şansımız yok, onun için çalışıyoruz. Onlar da bu sonuçlardan memnun olduğunu görüyorum. Genel Başkanımız Özgür özel Gaziemir'e bir defa değil, birkaç defa geldi. Size anlattığım projelerin hepsini yerinde görmüş birisi. Sarnış Toplum Merkezi'nin açılışına gelmiş, Porta Cafe'lerimizde Üretici Kadın Kooperatifi üyelerimizle bir araya gelmiş, oradaki felsefeyi görmüş birisi. Dolayısıyla 3. yıl sunumumuza da geldi ve Gaziemir'de -benden önce örneği yok diye hatırlıyorum- halkın karşısına çıkıp bu sunumun benzerini yaptım. Orada gene başkanımız da yanımızdaydı ve orada ve Sarnıç Toplum Merkezi'nin açılışında da bir konuşma yapmıştı. Abdullah Arda Meydanı'ndaki sunumda da bir konuşma yaptı ve 'İyi ki kefil olmuşum' dedi. Ben de onları ve partimi memnun etmek için çalışıyorum. İnşallah bizden memnuniyeti hala devam ediyordur"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU

2.VİDEO

SORU CEVAP KISMI VE TOPLANTIDAN DETAY GÖRÜNTÜLER