Edirne'de Meriç Nehri'nde göçmen ailenin botu alabora oldu, 2 çocuk kayboldu

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EDİRNE'de Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Anne ve baba kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek isteyen anne, baba ve 6-7 yaşlarındaki 2 çocuğunun üzerinde bulunduğu bot, sabah saatlerinde alabora oldu. Anne ve baba kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, çocukları nehirde kayboldu. Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp çocukların bulunması için nehirde arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı