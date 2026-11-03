Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Kasım ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira artış tavan oranı netleşti.

EKİM AYI ENFLASYONU %2,58 OLDU

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerin ardından, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen Kasım ayı kira artış tavan oranı yüzde 31,23 olarak uygulandı.

KASIM 2026 KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Yasal tavan oranına göre yapılan örnek kira hesabı şu şekilde gerçekleşti:

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 31,23

Kira Zam Tutarı: 9.369,00 TL

Yeni Kira Tutarı: 39.369,00 TL

2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: Yüzde 34,88

Şubat: Yüzde 33,98

Mart: Yüzde 33,39

Nisan: Yüzde 32,82

Mayıs: Yüzde 32,43

Haziran: Yüzde 32,24

Temmuz: Yüzde 32,03

Ağustos: Yüzde 31,90

Eylül: Yüzde 31,79

Ekim: Yüzde 31,49

Kasım: Yüzde 31,23

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