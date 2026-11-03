Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Haber Videosunu İzle
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kasım ayı kira artış tavan oranı da belli oldu. Kasım ayı için kira artış tavan oranı yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

  • TÜİK'in Ekim ayı verilerine göre TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.
  • Kasım ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira artış tavan oranı yüzde 31,23 oldu.
  • 30.000 TL'lik mevcut kira bedeli yüzde 31,23 zamla 9.369 TL artarak 39.369 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Kasım ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira artış tavan oranı netleşti.

EKİM AYI ENFLASYONU %2,58 OLDU

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerin ardından, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen Kasım ayı kira artış tavan oranı yüzde 31,23 olarak uygulandı.

KASIM 2026 KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Yasal tavan oranına göre yapılan örnek kira hesabı şu şekilde gerçekleşti:

  • Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
  • Kira Artış Oranı: Yüzde 31,23
  • Kira Zam Tutarı: 9.369,00 TL
  • Yeni Kira Tutarı: 39.369,00 TL

2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Ocak: Yüzde 34,88
  • Şubat: Yüzde 33,98
  • Mart: Yüzde 33,39
  • Nisan: Yüzde 32,82
  • Mayıs: Yüzde 32,43
  • Haziran: Yüzde 32,24
  • Temmuz: Yüzde 32,03
  • Ağustos: Yüzde 31,90
  • Eylül: Yüzde 31,79
  • Ekim: Yüzde 31,49
  • Kasım: Yüzde 31,23
İlgili Haberler
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacakYeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 138 sitede yayınlandı.
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRemzi Üstbaş:

söylenecek çok şey varda adalet yok

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

tüikin açıkladığı enflasyonun önemi yok. devlet, memur ve işçiye reel piyasa enflasyonun altında zam yapmıyor. 7 sene önce ekmek 1 tl idi şimdi 15 tl. 15 kat artmış. benim maaşım da 6 bin tl idi şimdi 120 bin tl. 20 kat artmış. her bir kalmde de oranlar benzer. o yüzden dert etmeye gerek yok enflasyon rakamlarını

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Celal ÇAYLAK:

2015 yılında 1 asgari ücret 10 gram altın alırken bugün 5 gram bile alamıyor. Yine benzer bir şekilde asgari ücretin %50-60'ı kiraya giderken bugün tamamı veya daha fazlası kiraya gidiyor. Rakamları dert etmeyelim neyi dert edeceğiz. Ekmek üzerinden hesap yapmak akıllıca değil. Çocuklar protein alamıyor ve sorun da asgari ücretli.

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

mahmut, 2015 te bir asgari ücretle 10 altın alırken de ağlıyor muydun ağlamıyor muydun lütfen doğruyu söyle...dünyanın neresinde altına endeksli maaş sistemi var. altın 5 ay önce 8 bin tl ydi. şimdi 6 ya düştü. hangi altını baz alıcan

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıUğur:

Bende çok şey yazıyorum da, yayınlamıyorlar anlayın artık.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFahriye Dalyan:

ne kadar da kolay dediler %32 diye.. 30bin kira 40bin oldu. Maaşlarımıza zam yapılıyorda haberimiz mi yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Tutuklama talep edildi

Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz