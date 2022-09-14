Eskişehir yerel haberi: 'Kentlere Dokunan Kadınlar', Odunpazarı'nda Konuştu

Odunpazarı Kent Konseyi, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde "Kentlere Dokunan Kadınlar" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın konuşmacı olduğu söyleşinin moderatörlüğünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yaptı.

Söyleşiye, Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Cahide Tetik, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Bilecikligil, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı ve Bilecik'ten kadın muhtarlar ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

"GELECEK KADINLARLA, ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE ŞEKİLLENECEK"

"Kentlere Dokunan Kadınlar" söyleşisinin açılış konuşmasını, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı.

Kent konseylerinin yerel yönetimlerle yaptığı çözüm ortaklığının çok önemli olduğunu söyleyen Kumru, Odunpazarı'ndaki en büyük şanslarından birisinin Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Eskişehir Kent Konseyi Bakanlığı yapmış olması olduğunu vurguladı.

"Aslında sivil toplum kuruluşları içerisinde geliyor olması; siyasal olarak demokrasiyi içselleştirmiş olması Odunpazarı Kent Konseyi'nin çok büyük bir şansı. Belediye Başkanımız Kazım Kurt Kent Konseyi'ne, sivil toplum kuruluşlarına işbirliği ve özgüven aşılayarak, bizlere yerel yönetimde söz hakkı veriyor" diyen Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi'nin 14 çalışma grubu, 21 mahalle meclisi; kadın, çocuk, gençlik ve engelli meclisleri ile Eskişehir'de siyasal hayatın dışında kente dokunan işler yaptığını belirtti.

Demokrasinin temelinin mahallede yaşayan vatandaştan geçtiğine dikkat çeken Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi olarak her bir bireyin yönetime katılması anlamında mahalle meclisleri kurarak yerel yönetimle iş birliğini sağladıklarını anlattı.

Kumru, konuşmasında CHP Kent Konseyi Masası'na da yer verdi. Türkiye'de ilk defa bir siyasi partinin böyle bir çalışmaya imza atığını belirten Kumru, "İlk defa bir siyasal parti, siyaset yapmanın yanı sıra, kent konseylerini doğru bir zemine oturması anlamında ciddi bir masa oluşturdu. 10 kent konseyi başkanı da şuan o masada görevli. O görevlilerden biri de benim. Bunun ötesinde yaptığımız işlerde Türkiye'de yerel demokrasinin geleceğinin kadınlar ve çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Kent konseylerinde kadın, çocuk ve gençlik meclislerini önemsiyoruz. Geleceğin kadınlarla, çocuklarla ve gençlerle olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kadınların ve gençlerin siyasi partilerde söz hakkı olması gerektiğini vurgulayan Kumru, demokrasinin bu şekilde gelişebileceğini dile getirdi.

"DİLEĞİMİZ KADINLARIN SİYASET İÇİNDE DAHA ÇOK YER ALMASI"

Kumru'dan sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Cahide Tetik,şöyle konuştu:

"Dertleri kentleri olan Odunpazarı Kent Konseyinin bugünkü program konusu ve konukları, kentlerine dokunan kadınlar. Yani seçilmiş kadınlar, sevdası kentleri olan kadınlar, cesur kadınlar, tekrar hepiniz şehrimize hoş geldiniz. Biliyorum ki kadın olmak, evde, sokakta, iş yaşamında zor iken, siyasetin en zor alanından başarı ile çıkıp, icraa makamlarına daha zorun başına gelmişsiniz. Sizleri de size oy veren, partimize teveccüh gösteren seçmenlerimizi de kutluyorum. Umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki seçimlerde sizler gibi daha çok kadın belediye başkanı, bizler gibi kadın meclis üyesi, kadın muhtar ve kadın milletvekilimiz olur. Dileğimiz ve ihtiyacımız, kadınların siyaset içinde daha çok yer alması. Ben ve tüm salon, mücadelenizi dinlemek için heyecanla bekliyoruz. Anılarınızı, başarılarınızı, hatta pişmanlıklarınızı bile merak ediyoruz. Siyasette var olmak için emek veren, bir hayali olan tüm kadınlarımıza mücadeleniz ve başarılarınız cesaret verecek, yol gösterici olacaktır."

BULUT'TAN ESKİŞEHİR'E ÖVGÜ

Söyleşide konuşma yapan isimlerden biri de CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut oldu. Bulut, "Hem kadın hem de genç ve başarılı 3 belediye Başkanı ile buradayız. Bu hepimiz için gurur vesilesi olsun, çünkü siyasette kadın ve genç yok. Burada da 3 kıymetli arkadaşımız var" dedi.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun CHP Kent Konseyi Masası'nın kurulmasında büyük katkıları olduğunu belirten Bulut, Kumru'ya teşekkür etti. Türkiye'de demokrasi kanallarının tıkandığını söyleyen Bulut, özellikle partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile her şeyin tekleştiğini vurguladı. Bulut, yüzde 51 ile demokrasi ya da çoğunluğun elde edilemediğine dikkat çekti.

Bugün tıkanan demokrasiye kent konseyleri bir kapı açabilir diye CHP Kent Konseyleri Masası'nı kurduklarını anlatan Bulut, "Kent konseyleri sadece kentin yaşanabilir hale gelmesine, kentlilik bilincinin oluşturulması ya da kentin rantını kente vermeyle müteşekkir değil; demokrasiyi güçlendirmek için kurulan bir yapı. Eskişehir'de bunun en güzel örneğini görüyoruz. İnsan, Eskişehir'i anlata anlata bitiremez. Kent Konseyinin yaptığı çalışmalar şehre, belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar da Türkiye'ye yansıyor. Sanki belediyeler bir sanat yeri. Belediyeler, içeri girdiğinizde sanki müze. Belediyeler kendi mekanlarını öyle bir hale getirmiş ki, içeri girdiğinizde şehrin nasıl bir yer olduğunu görebiliyorsunuz. İşte bu vizyon meselesi. Biz, Eskişehir'de bu yaşananları Türkiye'ye yansıtmanın derdindeyiz" dedi.

"MÜCADELENİZE DEVAM EDİN, KADIN MÜCADELESİ KAZANACAK"

Konuşmaların ardından söyleşiye geçildi. Konuşmacılar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı siyasete nasıl başladıklarını anlattı.

İl ve ilçelerinde hayata geçirdikleri sosyal projelere de değinen kadın belediye başkanları, konuşmalarında sık sık İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı. Kadın dayanışmasının ve kadın mücadelesinin önemine de değinen belediye başkanları, kadınların kentlere ailelerine dokunuyormuş gibi vicdanıyla dokunduğunu söyledi. Türkiye'de siyasetin erkek eli ve kararıyla yapıldığına dikkat çeken belediye başkanları, bu durumun artık sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, siyasette yer alan kadınların sayısının artması gerektiğini vurguladı.

Belediye başkanları, kadınlara çağrıda bulunarak, "Mücadelenize devam edin, kadın mücadelesi kazanacak" dedi.

Kadınların vitrin olmayı hak etmediğini vurgulayan belediye başkanları, "Bizler vitrin olmayı hak etmiyoruz. Kentleri, duygularımızla, beynimizle ve vicdanımızla yönetiyoruz" diye konuştu.