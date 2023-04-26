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Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı

Depremden 80 gün sonra Hatay böyle fotoğraflandı

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın büyük yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın büyük yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılıyor. Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor. Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı. Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda yüzünü gösterdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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