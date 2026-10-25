ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, BTSO’yu ziyaret etti

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Küresel ekonomik gelişmelerin sektörel yansımalarının da ele alındığı görüşmede özellikle teknoloji odaklı ortaklıklar ve karşılıklı ticaret hacmini geliştirecek yeni çalışma alanları üzerinde duruldu.

"Bursa güçlü bir üretim şehri"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kısa süre önce göreve başladıklarını belirterek, BTSO tarihinde ilk kez gıda sektöründen bir ismin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğini ifade etti. BTSO'nun 60 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer aldığını kaydeden Matlı, heyete Bursa ekonomisi hakkında bilgi verdi. Bursa'nın köklü bir otomotiv şehri, önemli bir tekstil merkezi ve büyük bir gıda şehri olduğunu vurgulayan Matlı, "Bursa, Anadolu'dan ve Balkanlar'dan göç almış, adeta bir mozaik. Her coğrafyanın izlerini Bursa'da bulabilirsiniz" dedi.

Bursa ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Matlı, "ABD büyük bir tarım ülkesi. Tarımsal alanda iş birliklerimiz var. Bunlara teknik tekstil, havacılık, savunma sanayii ve yüksek teknoloji sektörleri eklenecek. ABD, dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri. Biz de iş dünyası olarak jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İki ülke arasındaki ticarette siyasi liderlerin bakış açıları da çok önemli. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel sektörü yakından bilen bir isim olması önemli" ifadelerini kullandı.

Dünyada yeni bir ekonomik düzenin kurulduğuna dikkat çeken Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset ve ticaretle birlikte yeni bir ekonomik denge kuruluyor. Avrupa Birliği'ne karşı cari açık veren bir ABD var. Bizim ikili ticaretimiz ise büyük ölçüde dengeli gelişiyor. ABD ile mevcut ilişkilerimizi geliştirirken yeni alanlarda da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, Doğu ile Batı arasında ticaretin, finansın ve lojistiğin merkezi olabilecek önemli bir ülke. Uzun yıllara dayanan dostluğumuzun ticari ilişkilerle daha da gelişmesini temenni ediyoruz. Üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da değerlendirmek istiyoruz."

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yönetimini yeni dönem dolayısıyla tebrik ederek, Bursa'nın ekonomik gelişimi için başarı dileklerini iletti. Türkiye'ye ilk ziyaretini 30 yıl önce gerçekleştirdiğini belirten Lally, Türkiye-ABD ilişkilerine duyduğu güveni vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerine değinen Lally, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasında siyasi liderler arasındaki temasların ve iş dünyası buluşmalarının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret ettiğini ve bu süreçte iş dünyasına yönelik toplantılar gerçekleştirildiğini hatırlattı.

2 bin 400 şirket ABD ile çalışıyor

İki ülke arasında teknoloji, tarım, havacılık ve enerji alanlarında iş birliğinin genişlediğini belirten Başkonsolos Lally, geneli İstanbul, Kocaeli ve Bursa bölgesinde faaliyet gösteren 2 bin 400 Türk şirketinin ABD'li şirketlerle çalıştığını belirtti. Bursa iş dünyasının da önceliklerini doğrultusunda yeni adımlar atabileceklerini kaydeden Lally, "Türk şirketleri küresel ölçekte daha fazla büyümek ve ABD pazarına açılmak istiyor" dedi.

Bursa'nın ekonomik yapısı ve sektörel gelişimine de değinen Lally, kentin otomotiv sektöründeki güçlü konumunun yanı sıra teknoloji odaklı dönüşümüne dikkat çekti. Son yıllarda kentte savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firma sayısındaki artışa dikkati çeken Lally, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için teknoloji odaklı sektörlerin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Dağlıoğlu: "ABD'nin tecrübeleri dönüşüm sürecinde yol gösterici olabilir"

BTSO Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, dünyada yeşil ve dijital dönüşümün yaşandığına dikkat çekerek, "Önümüzdeki 5 yılda, son 150-200 yılda yaşanan değişimden çok daha büyük bir değişim yaşanacak. Bu dönüşümü kaçırmak istemiyoruz. Bu noktada ABD'nin tecrübesinden faydalanmayı önemsiyoruz" dedi.

Bursa'nın yatırım potansiyeline de değinen Dağlıoğlu, kentin limanlara yakınlığı, Avrupa'ya ulaşım imkanları ve Orta Doğu'ya yakın konumuyla ABD'li şirketler için önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Bursa'nın kültürel açıdan da yaşamak için elverişli bir şehir olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, kentin bir üretim üssü olarak değerlendirilmesinin ve buradan farklı pazarlara ulaşılmasının önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Özen: "Turizmde de iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen de Türkiye turizminin İstanbul ile sınırlı olmadığını, Bursa'nın da tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Koza Han başta olmak üzere kentin kültürel mirasına dikkat çeken Özen, ABD ile turizm alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesini istediklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Baylan: "Tekstil sektörü için ABD büyük bir pazar"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Baylan ise Bursa'nın özellikle ev tekstili sektöründeki tecrübesine dikkat çekti. ABD'de ticaret merkezleriyle ürünlerin pazara erişiminin kolaylaşacağını ve firmalar arasında B2B görüşmelerine imkan sağlayacağını belirten Baylan, merkezin Türkiye ile ABD arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesine olumlu katkı sunacağını ifade etti.

Başkonsolos Lally GUHEM'i de ziyaret etti

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, BTSO'daki görüşmenin ardından Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) de ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağlar'ın eşliğinde GUHEM'i gezen Başkonsolos Lally ayrıca GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi öğrencileriyle de bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı