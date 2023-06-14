3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali İçin Geri Sayım Başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme hedefi doğrultusunda üçüncü kez düzenlen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali için geri sayım başladı. 16 Haziran’da sanatseverlerle buluşacak festivalin açılışı Elhamra Sahnesi’ndeki törenle yapılacak. Festival boyunca 7 mekanda 100 film gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kenti haline getirme hedefi doğrultusunda üçüncü kez düzenlen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali için geri sayım başladı. 16 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak festivalin açılışı Elhamra Sahnesi'ndeki törenle yapılacak. Festival boyunca 7 mekanda 100 film gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenleyeceği 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 16 Haziran Cuma günü Elhamra Sahnesi'ndeki açılış töreni ile başlayacak. Festival Yönetmenliğini Vecdi Sayar'ın üstlendiği programda 100'ün üzerinde film seyirci karşısına çıkacak. Şehrin farklı mekanlarında izleyicilerle buluşacak filmler birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 16 Haziran'daki açılış töreninde ayrıca 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Emek Ödülleri de sahiplerini bulacak. Açılış töreninde çevirmen ve yazar Sevin Okyay ile birlikte sinema tarihçisi Prof. Dr. Oğuz Makal emek ödülünü alacak.

TAŞRA ÜÇLEMESİ CAZ PROJESİ DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPACAK

3.İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin tarihi Elhamra Sahnesi'nde düzenlenecek açılış töreninde Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinden özenle seçilmiş 11 sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan "Taşra Üçlemesi Caz Projesi" de dünya prömiyerini yapacak. Konserde, projenin bestecisi piyanist Yiğit Özatalay'a, saksofonda Barış Ertürk, davulda Mustafa Kemal Emirel eşlik edecek.

İstinye Park Teras, Özgörkey Otomotiv, UNDP, Grand Plaza, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Fransa, İtalya, Almanya, Macaristan ve İsveç konsoloslukları ve kültür merkezlerinin desteği ile yapılacak Vecdi Sayar direktörlüğündeki festivalin programında 100 uzun metrajlı, 20 kısa metrajlı film, film gösterimleri sonrası soru-cevap seansları, konserler, plak dinletisi ve usta isimlerle söyleşiler yer alıyor.

KRİSTAL FLAMİNGO İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK

Festivalde bu yıl Kristal Flamingoların farklı dallarda sahiplerini bulacağı ulusal yarışma heyecanına uluslararası boyut da eklendi. 10 film yarışacağı uluslararası yarışma seçkisi, müzik ve dans dünyasını ve müzisyenlerin yaşamını konu alan ya da müziğin film içinde ön planda olduğu yapımlardan oluşuyor.

3.İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ulusal Yarışması'nın jüri başkanlığını Zuhal Olcay yapacak. Jüri üyeleri ise Mehmet Açar, Mehmet Can Özer, Murat Kılıç, Vedat Sakman, Vuslat Saraçoğlu ve Zeynep Ünal'dan oluşuyor.

Festivalde bu yıl Kristal Flamingo için yarışacak 10 film ise şöyle:

Ayna Ayna (Belmin Söylemez), Bars (Orçun Köksal), Bir Kar Tanesinin Ömrü (Kazım Öz), Iguana Tokyo (Kaan Müjdeci), Kabahat (Ümran Safter), Kar ve Ayı (Selcen Ergun), Karanlık Gece (Özcan Alper), Kendi Yolumda (Ömer Faruk Sorak), Kör Noktada (Ayşe Polat), Suna (Çiğdem Sezgin).

ULUSLARARASI YARIŞMADA 10 FİLM VAR

Uluslararası Yarışmaırı jüri başkanlığını ise Macar yönetmen Krisztina Goda üstleniyor. Jüri üyeleri ise Alexandra Enberg, Pelin Batu ve Serdar Kökçeoğlu. Uluslararası Yarışmada Fransa'dan Arjantin'e, Avustralya'dan Pakistan'a, Hollanda'dan Gürcistan'a dünyanın farklı ülkelerinden 10 film yarışacak.

Yarışacak filmler ise şöyle:

Carmen (Benjamin Millepied / Avustralya Fransa), Dans Başlasın (Empieza el Baile, Marina Seresesky / Arjantin, İspanya) Davulcu (Drameri, Kote Kalandadze / Gürcistan) Divertimento (Marie-Castille Mention-Schaar / Fransa) Heart by Tribal Galaxy (Ömer Safa Umar / Türkiye), Joyland (Saim Sadiq / Pakistan, ABD) Kapr Code / Lucie Kralova / Çekya, Slovakya) Habiszti -Çünkü! ( Habiszti – Csak ezert Is!, György Dobray / Macaristan) Ren Altını (Rheingold, Fatih Akın / Almanya) Terezin (Gabriele Guidi / İtalya, Çekya, Slovakya).

FİLMLERİ İLE ANILACAKLAR

Festivalde kaybettiğimiz usta isimler de filmleri ile anılacak. Geçen yıl festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yapan yönetmen Erden Kıral, 1 Mayıs Marşı ve önemli filmlere yaptığı müziklerle tanınan besteci Sarper Özsan, plakları, oynadığı filmler ve film gibi hayat öyküsüyle bilinen İzmirli sanatçı Dario Moreno, önceki yıl hayatını kaybeden büyük besteci Vangelis ve daha birkaç ay önce hayata veda eden Japon besteci Ryuichi Sakamoto festivalde filmleri gösterilerek anılacak.

Ustaya Saygı bölümünde ise dünya sinemasının ustalarından Luchino Visconti'nin üç başyapıtı sinemaseverlerle buluşacak.

USTA SİNEMACILARA ONUR ÖDÜLLERİ VERİLECEK

3.İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin her yıl sinemamıza emek veren usta isimlere verdiği Onur Ödülleri bu yıl sayısız filmde ve tiyatro oyununda hayranlık uyandıran performanslara imza atan, sesiyle dinleyicileri büyüleyen çok yönlü sanatçı Zuhal Olcay'a, çok küçük yaşlarda başladığı müziğe hayatını adayan, unutulmaz filmlerin müziklerinde imzası bulunan usta müzisyen Erkan Oğur'a, Fransız sinemasının önde gelen bestecilerinden Grégoire Hetzel'e ve Macar sinemasının Oscar Ödüllü büyük ustası István Szabó'ya verilecek.

Festivalde Zuhal Olcay, Erkan Oğur, Grégoire Hetzel ve István Szabó'ya ait unutulmaz filmler izleyiciyle buluşurken, Zuhal Olcay, Ahmed Adnan Saygun Merkezi'nde gerçekleşecek konser ile de sahnede olacak, unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Her yıl verilen Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü ise İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'ye verilecek. Ghobadi, Dört Duvar / The Four Walls ve Kimsenin İran Kedilerinden Haberi Yok / No One Knows About Persian Cats filmlerinin gösterileceği festivalde özel bir söyleşiyle sinemaseverlerle buluşacak.

DİZİ MÜZİKLERİ ÖDÜLLERİ 3. YILINDA

3.İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, televizyonda ve dijital platformlardaki üretimin niteliğine katkıda bulunmak amacıyla ilk yılında başlattığı Dizi Müzikleri Ödülleri'ni bu yıl da vermeye devam ediyor. Ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerin müzik ve şarkılarını, bu yıl da televizyon yazarları ve müzisyenlerden oluşan değerli jüri üyeleri değerlendirecek, bu alandaki Kristal Flamingo Ödülleri'ne karar verecek.

FESTİVAL'DEN YENİ ÖDÜLLER

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde bu yıl Film Yönetmenleri Derneği (FİLM YÖN) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri verilecek. Festivalin bu yıla özel bir diğer ödülü ise İzmir Kent Konseyi Ödülü olacak. Nilay Kökkılınç başkanlığındaki Kent Konseyi jürisinde, İzmir Kent Konseyi yönetiminde yer alan ve sinema eğitimi almış üyelerle, Gençlik ve Kadın meclislerinden birer temsilci yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi festival kapsamında, araştırmacı yazar Ali Can Sekmeç'in hazırladığı Türk Sineması'nda Ses ve Müzik adlı kitabı da okuyucularla buluşacak. Afiş ve katalog tasarımı Nazlı Ongan'a, ödül tasarımı Sema Okan Topaç'a ait festivalin jenerik filmi tasarımı Doğa Arıkan tarafından yapıldı.

FESTİVAL ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Institut français, Goethe Enstitüsü, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Liszt Kültür Merkezi, Macaristan Ulusal Sinema Kurumu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İstinye Park Teras ve Özgörkey Holding destekleri ile yapılacak festivalde 7 gün süresince 7 mekanda 100'ü aşkın film gösterilecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival mekanları; İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe Vapur İskelesi'ndeki Kadifekale Gemisi.

AYRINTILI PROGRAMA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR

Festivalin ödül töreni, 21 Haziran akşamı İstinyePark Teras Renk Sinemaları 4 No'lu salonda yapılacak. Ödül kazanan filmler 22 Haziran'da izleyicilerle buluşacak. Ayrıntılı bilgiye festivalin sosyal medya hesaplarından (Instagram ve Facebook'ta izmirfilmmusicfest / Twitter'da @izmirfilmmusic) ulaşılabilir.