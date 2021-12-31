Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

Yeni Zelanda Türkiye saatiyle 14'te 2022'ye girdi. Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı.

YENİ YILA GİREN İLK ÜLKELER ARASINDA

Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Türkiye saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

ÖZEL IŞIK GÖSTERİLERİ GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Auckland'da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

16.00'DA AVUSTRALYA GİRECEK

Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise Türkiye saatiyle 16.00'da Avustralya olacak.

İşte yeni yıl kutlamalarından kareler;