Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar
2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'da yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı. Kutlamalar koronavirüs kısıtlamalarının gölgesinde gerçekleşirken, gökyüzü özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Yeni Zelanda'dan sonra yeni yıla girecek ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00'da Avustralya olacak.
Yeni Zelanda Türkiye saatiyle 14'te 2022'ye girdi. Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı.
Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Türkiye saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.
Auckland'da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.
Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise Türkiye saatiyle 16.00'da Avustralya olacak.
İşte yeni yıl kutlamalarından kareler;
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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