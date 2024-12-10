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Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
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Seyahat rehberi TasteAtlas, lezzet eleştirmenlerinin incelemeleri ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları baz alarak Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı. Listenin ilk sırası şaşırttı.

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şu şekilde oldu:

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

20- İskender

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

19- Hünkar Beğendi

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

18- Mercimek Çorbası

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

17- Şiş Kebap

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

16- Katmer

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

15- Künefe

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

14- Adana Kebap

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

13- Mantı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

12- Döner Kebap

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

11- Beyran Çorbası

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

10- Bafra Pidesi

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

9- Çökertme Kebabı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

8- Kalamar Tava

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

7- Cağ Kebabı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

6- Tombik Döner

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

5- Kaymak

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

4- Maraş Dondurması

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

3- Tire Köftesi

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

2- Antep Fıstığı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

1- Kahvaltı

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMesut Zorer:

Van kahvaltısı tescilli 40 çeşit birbirinden lezzetli.

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Haber YorumlarıOnlardan Biri:

kesinlikle cağ kebabı 1 olmalıydı. Tire köftesi kahvaltı antep fıstığı ne alaka

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Haber YorumlarıRıdvan Bucak:

Bence lezzette göre değil Fiyata göre sıranamış Herkes cebine göre cevap vermiş :)))

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Haber Yorumlarıtycoon null:

Antep fıstığı yemek mi?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

emekli ve asgari ücretlilerin en lezzetli yemeği sabah ocakta ısıtılmış çay eşliğinde simitçiden alınmış üstü ucuz çin susamıyla bezeli simit, öğlen ve akşam bol salçalı istakoz diyeceğim ama havanızı alırsınız çünki o parayla sizin gibi fakirlerin o mübarek hayvanı mideye indirmesi ne haddine istesenizde paranız yetmez erol taş gibi adama gülerler herkes haddini bilecek o yüzden bol salçalı makarnanızı alın öğlen akşam yanına bir bardak su içip afiyetle yiyin

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