Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
Seyahat rehberi TasteAtlas, lezzet eleştirmenlerinin incelemeleri ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları baz alarak Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı. Listenin ilk sırası şaşırttı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.
Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şu şekilde oldu:
20- İskender
19- Hünkar Beğendi
18- Mercimek Çorbası
17- Şiş Kebap
16- Katmer
15- Künefe
14- Adana Kebap
13- Mantı
12- Döner Kebap
11- Beyran Çorbası
10- Bafra Pidesi
9- Çökertme Kebabı
8- Kalamar Tava
7- Cağ Kebabı
6- Tombik Döner
5- Kaymak
4- Maraş Dondurması
3- Tire Köftesi
2- Antep Fıstığı
1- Kahvaltı