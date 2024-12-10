Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.

Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şu şekilde oldu:

20- İskender

19- Hünkar Beğendi

18- Mercimek Çorbası

17- Şiş Kebap

16- Katmer

15- Künefe

14- Adana Kebap

13- Mantı

12- Döner Kebap

11- Beyran Çorbası

10- Bafra Pidesi

9- Çökertme Kebabı

8- Kalamar Tava

7- Cağ Kebabı

6- Tombik Döner

5- Kaymak

4- Maraş Dondurması

3- Tire Köftesi

2- Antep Fıstığı

1- Kahvaltı