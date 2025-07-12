Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Balkanlardan gelen hava dalgasıyla hafta sonu hava az da olsa serinlerken yurdun geri kalanında aşırı sıcaklıklar sürecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde sıcaklıklar 45 dereceleri bulurken; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yurdun batısı Balkanlardan gelen hava dalgasıyla hafta sonu az da olsa serin bir havaya kavuşurken doğusu ise kavurucu sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin verilerine göre yurdun bir yanında hava sıcaklıkları 45 derecelere kadar çıkarken diğer yanında sağanak yağış etkili olacak.
KUZEY KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR 45 DERECEYE ÇIKACAK
Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken yurdun Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aşırı sıcaklıklar bekleniyor. Bugün Şanlıurfa 45, Diyarbakır 45, Batman 44, Gaziantep 43, Adıyaman 34, Siirt 44 derece olacak.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 40°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık