Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış

Yurdun batısı Balkanlardan gelen hava dalgasıyla hafta sonu az da olsa serin bir havaya kavuşurken doğusu ise kavurucu sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin verilerine göre yurdun bir yanında hava sıcaklıkları 45 derecelere kadar çıkarken diğer yanında sağanak yağış etkili olacak.

KUZEY KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR 45 DERECEYE ÇIKACAK

Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış beklenirken yurdun Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise aşırı sıcaklıklar bekleniyor. Bugün Şanlıurfa 45, Diyarbakır 45, Batman 44, Gaziantep 43, Adıyaman 34, Siirt 44 derece olacak.

12 Temmuz Cumartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 40°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık