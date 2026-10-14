Haberler

Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun tedbir amacıyla Aston Villa maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 oyuncusu için sakatlık açıklaması yaptı.

ASENSIO KADRODA YOK

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun tedbir amaçlı olarak Aston Villa maçı kadrosunda yer almayacağını, Lukaku ve Kante'nin ise maç kadrosunda yer alacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir.

Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.''

İlgili Haberler
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürprizTanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilirFenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir
Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklamasıAston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesajİsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 131 sitede yayınlandı.
İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler

İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumları2nzdpx2xmz:

nasıl böyle oluyo adam kronik mi oldu ismaail hoca kronikliğine tutuldu aw

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArgan Çınar:

içeri de bir şeyler dönüyor ???

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEr ka:

Talisca yı gönderdiniz birde. Vizyon 0

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRick Ricco:

Lan Lukaku on ya oynadi ne oynamadi nasil sakat olur. Antrönör denen malukat nasil sampiyon olmayi düsünüyor defolsun gitsin taraftar iyi sinir küpü oldu. Bir an önce pilini pirtisini toplasin s... olsun gitsin artik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerudun Ozmen:

Hedefimiz kazanmak diyeceksin sonra da kadroya en önemli oyuncuyu almayacaksın. Bu adam hiç değişmez bir önceki gelişinde de rotasyon yaptı 3 gün sonra çok önemli maçımız var dedi Sivas maçıydı sayesinde o sezon Avrupa da kupa kazanma şansımızı kaybettik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
'Tarzan' 6 metrelik dev pitonla boğuştu: Gerçekten çok ucuz atlattım

6 metrelik dev pitonla boğuşmaya kalktı! Galip gelen bakın kim oldu
İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar

İlk uygulama başladı! Her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

İki şehir arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıl sonra bir ilk
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup

Günün ilk maçında 3 gol! İşte kazanan
Zelenskiy: Rusya, Trump'ın ateşkes ilan ettiği enerji tesislerini vurdu! 600 bin kişi elektriksiz

Trump'ın ateşkesi dinlenmedi! 600 bin kişi karanlıkta kaldı
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi

İstanbul'da lüks plazanın otoparkı göle döndü! İşte o anlar