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Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü

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Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, Galatasaray'a İstanbul'da konuk oldu. Maçı statta izleyen Barcelonalı taraftarlar, başlama vuruşu sonrası çıkan gürültü ve ıslık sesleri sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan İspanyol taraftar, ''İstanbul yanıyor şu an…'' ifadelerini kullandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol devi Barcelona, zorlu İstanbul deplasmanında Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi ve sırasında tribünlerdeki atmosfer, dünya devinin taraftarlarını adeta büyüledi.

BAŞLAMA VURUŞUYLA BİRLİKTE ISLIK FIRTINASI

Mücadelenin başlama vuruşuyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı inanılmaz gürültü ve yüksek desibelli ıslık tezahüratları, tribündeki konuk ekip taraftarlarına zor anlar yaşattı. Sahadaki baskıyı ve atmosferi şaşkınlıkla izleyen Barcelonalı futbolseverler, kulaklarını kapatırken, o anları cep telefonlarıyla kaydetmekten kendilerini alamadı.

''İSTANBUL YANIYOR ŞU AN...'''

Deplasman tribününden yaşanan o tarihi anları sosyal medya hesabından paylaşan bir İspanyol taraftar, paylaşımına ''İstanbul yanıyor şu an…'' notunu düşerek Galatasaray taraftarının yarattığı muhteşem atmosferi gözler önüne serdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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