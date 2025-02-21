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Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi
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Dün gece etkili olan kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kaplarken uzmanlar kar yağışının öğleden sonra tipiye dönüşerek şiddetini artıracağı uyarısında bulundu. Akşam ve gece saatlerinde yağışların "son vitese" geçeceği yorumları yapılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da dün gece etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaz örtüyle kapladı.

"ÖĞLEDEN SONRA TİPİYE DÖNÜŞECEK"

Uzmanlar kar yağışının öğleden sonra tipiye dönüşerek şiddetini artıracağı uyarısında bulunurken akşam ve gece saatlerinde ise "son vitese" geçeceği ifade ediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN ART ARDA UYARILAR

Kentte etkili olan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Arkadas¸larımız yogˆun bir s¸ekilde sahada c¸alıs¸malarını su¨rdu¨ru¨yor. Cuma gu¨nu¨ sabah erken saatlerde bas¸layacagˆını du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨mu¨z kar biraz daha erken I·stanbul'la bulus¸tu. Meteoroloji uzmanı arkadas¸larımız o¨gˆlen civarı ve daha sonrasında, cumartesi o¨gˆlene kadar yagˆıs¸ bekleniyor. Tedbirlerimizi artırdık. Personel sayımızı 13 bin 115'e c¸ıkardık. Kar ku¨reme, tuzlama ve mu¨dahale c¸alıs¸maları devam ediyor. Kumanya dagˆıtımımız gerc¸ekles¸ti. Toplu tas¸ımada da artıs¸ sagˆlandı. Yoğun ve ekili bir biçimde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

"EN SERT GECE"

"Bugün öğleden sonra rüzgârın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte" uyarısı yapan İmamoğlu, "Bugünü yarına bağlayan gece de en sert gecenin olacağı tahmin edilmekte. Dolaysıyla buzlanma aynı zamanda kar yağışı ve yine yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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