Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye'de motosikletli kediye çarpıp arkasına bakmadan gitti! Kedi dakikalarca can çekişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de motosikletli kediye çarpıp arkasına bakmadan gitti! Kedi dakikalarca can çekişti Haber Videosunu İzle
Osmaniye'de motosikletli kediye çarpıp arkasına bakmadan gitti! Kedi dakikalarca can çekişti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Ulaşlı Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, sokaktaki kediye çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle savrulan kedi, dakikalarca acı içinde kıvrandıktan sonra telef oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan anları izleyen apartman sakini Mehmet Taşer, sürücü haber verseydi kediyi veterinere götürebileceğini söyledi.

Osmaniye'de motosikletin çarptığı kedi, dakikalarca yerde acı içinde kıvrandıktan sonra telef oldu. Motosiklet sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ DÖNÜP ARKASINA BAKMADI

Olay, Osmaniye merkez Ulaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen motosikletin çarptığı kedi, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Motosiklet sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, çevreden geçen vatandaşların da fark etmediği kedi, dakikalarca acı içinde kıvrandıktan sonra telef oldu. Yaşananlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sokakta kedinin cansız bedenini fark eden apartman sakini Mehmet Taşer (47), güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde acı gerçekle karşılaştı. Kedinin çarpmanın ardından dakikalarca can çekiştiğini gören Taşer, yaşananlara tepki gösterdi.

HABER VERSEYDİ VETERİNERE GÖTÜRECEKTİ

Kedi beslemek gerçekten bir evlat beslemek kadar değerlidir diyen Mehmet Taşer, "Çocukluktan beri benim hayvan sevgim vardı. Çocukken de kedim, köpeklerim vardı. Uzun zamandır burada oturduğum için sürekli bu çevrede kedileri beslemekteyiz. Kamera kaydının geçmişini takip edip baktığımda, motosikletlinin kediyi ön tekerinin altına alarak tam kafasının üzerinden geçtiğini gördüm. Motor biraz dengesini kaybediyor, düşme derecesine geliyor. Bu olayın farkında olduğu halde dönüp arkasına bakmıyor bile yani gerçekten üzücü bir olay, yani sonuçta bir can taşıyor. Bu hayvan da Allah'ın sessiz kullarından biridir. Eğer böyle bir durum olduğunda motosiklet sürücüsü tekrar dönüp gelseydi veya bina sakinlerine söylemiş olsaydı, ben evdeydim. Arabam da vardı. O kediyi alır, en yakın veterinere götürür, gereken işlemleri yaptırırdım. Ama kediyi ben 1-2 saat sonra balkondan ölmüş halde görünce gerçekten çok üzüldüm. Kedi beslemek gerçekten bir evlat beslemek kadar değerlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Yemek yiyen kediye taşla vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Yemek yiyen kediye taşla vurdu! Yoluna aynı şekilde devam etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

Diş ağrısı sandı, 8 yıl boyunca çekti: "Delirten hastalık" çıktı

Beşiktaş taraftarından görsel şölen

Maça damga vuran şölen!
180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi inanılmaz

Aynı kişi olduklarına inanmak çok güç: Ünlü oyuncunun yarısı gitti

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

İsmail Kartal'ın koltuğuna 2 aday birden
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum