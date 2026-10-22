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Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 6 tutuklu tahliye edildi

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Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 6 tutuklu tahliye edildi
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Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında tutuklu 6 kişinin tahliyesine karar verildi. Rutin tutukluluk incelemesi sonucu tahliye edilenler arasında eski CHP Uşak İl Başkanı, eski Uşakspor Başkanı, bir sendikacı ve üç belediye çalışanı bulunuyor.

Uşak Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 6 kişinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart ve 20 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden eski CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, eski Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, sendikacı Cihan Aras ile üç belediye çalışanı hakkında rutin tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye kararı verildi.

Kaynak: ANKA
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