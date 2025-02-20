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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

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Dün İstanbul'u vuran yoğun kar yağışı bugün de birçok ilçede aralıksız devam ediyor. Kar yağışının 3 gün daha Megakent'te etkili olacağına vurgu yapan uzmanlar "Okulların yarın da kapalı olmasında fayda var" uyarısında bulunurken Vali Davut Gül konuyla ilgili olarak meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceği açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı dün etkili olurken, bugün de birçok ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

AKOM'DAN İSTANBUL'A 3 GÜNLÜK UYARI

Akom, megakent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

PROF. DR. ORHAN ŞEN: KARIN YARIM METREYİ BULMA İHTİMALİ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 3 gün daha İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını vurgularken bu gecenin kritik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde; "Kar yüksekliği 3 santim civarında Kartal'da Aydos'ta. 3 gün daha kar yağacak. Bu gece ve yarın öğlene kadar da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesi ile tipi şeklinde olacak. Bu gece ve yarın sabah ölçeceğimiz karın yarım metreyi bulma ihtimali var. Bu gece kritik. Bugün ve yarın; hatta yarın, vatandaşlarımızın işi yoksa dışarı çıkmasın. Gece sıfırın altına düşeceği için buzlanma var. Kar da olacak. Eğer çıkacaklarsa toplu taşıma araçlarını kullanalım. Bu Pazar günü -4, -5'e kadar düşebilir.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

"OKULLARIN YARIN DA KAPALI OLMASINDA FAYDA VAR"

Vatandaşlar dünkü yayınlardan sonra uyarılara uydular. Yollar boş, okulların kapalı olması da tabi etkili. Okulların yarın da kapalı olmasında fayda var. Sayın Valimiz onun için bir açıklama yapacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 26 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu iller sırasıyla Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kastamonu, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İSTANBUL VALİSİ GÜL'E SORULDU: OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Milyonlarca öğrencinin merakla yanıtını beklediği soruya İstanbul Valisi Davut Gül yanıt verdi. TRT Haber yayınında konuşan Vali Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

"Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz" diyen Vali Gül, "Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

YARIN İÇİN 5 İLE TURUNCU KOD

Yarın için ise 5 il için turuncu kodlu, 21 için sarı kodlu uyarı verildi. O iller sırasıyla şu şekilde oldu; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kastamonu(turuncu), Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop(turuncu), Trabzon, Van, Zonguldak(turuncu), Batman, Şırnak, Bartın(turuncu), Ardahan, Iğdır, Düzce (turuncu)

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

AFAD'dan yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi; Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 21 Şubat Cuma günü; Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının Cuma günü etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da Cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıRecep Ertuğrul:

Asıl kabus siz sizin gibiler. Kar rahmettir rahmet yağıyor ülkemize.

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Haber YorumlarıBuRaK ÇaN:

Kar Rahmettir Sizingibi Örümcek Kafalılar Kabusder. Felaket Der. O kar 3 sene yağmasa açlıktan geberiri gidersiniz.

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıTrabzon61:

Kar bir kabus degildir Allahin rahmeti bereketidir. Kar sayesinde barajlarimiz doluyor mikroplar oluyor ve daha nice sayilmiyacak nimetler barindiriyor. Sosyal medya kotu hava kosullari asiri buyutup insanlara korku saliyor bu yanlis. Kis mevsimindeyiz kar soguk yagmur ve buzlanma en normal seyler ve olmasi gereken seyler. Bu arada neden yorumlarimin cogunu paylasmiyorsunuz onuda anlamis degilim bazi insanlar agir yorumlar yapiyor ve bunlar paylasiliyor normal yorumlarimi paylasmiyorsunuz?

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Haber YorumlarıGulcın Akbaba:

uzmanlar hangi istanbul için kritik çağrı yapıyor .şu an başakşehir san. sit.. güllük gülüstanlık :) dolu dolu bir kar yağışı göremedik daha çiselemek harici

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp, tek parti iktidarları ve belediyeleri, istanbula hiçbir hizmet yapmamıştır. yapmış diyen eser göstersin. boğazdaki tüm körüler sağ iktidarlarca yapıldı. havaalanları, metrolar hep sağ iktidarlarca yapıldı. aksine ayasofya gibi 500 yıllık fetih sembolnü müzeye çeviren, yıldız sarayı gibi ecdadın yönetim merkezini kumarhaneye çeviren hep tek partidir. tarih bunları söylüyor. ey müslüman kardeşim sen de günlük basit siyasete kanıp bu zorba ve ahlaksız camiaya destek verme.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ekrem bey yolları cıncık gibi yapıyor niye tatil ediyonuz yolları

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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

yapin gitsin, daha ne kadar kar yagacakki, cocuklar icin bu heyecanlı bekleyiş ve mutluluk hiç unutulmaz anı olarak kalacak

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

şimdi burda bu yorunları okuyanlar var türkiyenin diğer illerinden allah sizi inandırsın küçük parmağımızın kalınlığı varya okadar ya yağd ya yağmadı. o yağdıktan bi saat sonra eridi. okulları tatil ediyorlar belediyenün binlerce araçları yollarda akom mesaj üstüne mesaj atıyor. allahtan istanbul doğuda veya erzurumda filan değil çocuklar hiç okula gitmezdi????

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Haber YorumlarıAhmet suat Demirci:

tek derdiniz okulları kapatmak , o müjdeyi vermek sizi mutlu edecek ,

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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

he hee..

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